Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem WM-Qualifikationsspiel im Windsor-Park gegen Nordirland über ...

… das Comeback der Emotionalität seines Teams im Luxemburg-Spiel

"Als Trainer hast Du die Aufgabe, eine Spielweise einzufordern, die Emotionen weckt. Das gelingt nicht immer. Die Motivation muss von innen kommen. Jeder muss bereit sein, bis an die Grenze zu gehen. Der Trainer genauso. Da geht es gar nicht um die Qualität des Gegners - sondern es geht um die eigene Herangehensweise, die sich nicht unterscheiden darf - egal, ob Du gegen ein Top-Team spielst oder nicht."

… den Gegner

"Es ist eine Mannschaft, die sehr gezielt lange Bälle spielt. Und die gezielt mit sehr viel Personal auf den zweiten, dritten, vierten Ball geht. Auf allen Positien dürfen wir da keine Duelle verlieren, sonst haben wir sofort eine Unterzahl. Wir versuchen, einfache Fouls zu vermeiden, weil sie sehr viele gute Standard-Schützen haben. Und wir müssen gegen ihren kompakten Block, den sie auch schon im Hinspiel hatten, durch gewonnene Eins-gegen-eins-Duelle gute Lösungen finden - vor allem auf den Flügeln."

… die Stimmung im Windsor-Park

"Gute Stimmung und laute Stadien kennen wir auch schon aus Deutschland. Was hier speziell ist, dass jede Szene gefeiert wird. Das ist aber was Schönes. Das kann man nutzen. Man sich darauf freuen."

… die Position, auf der Joshua Kimmich spielen wird

"Auf der selben Position wie gegen Luxemburg (Rechtsverteidiger, die Red.)."