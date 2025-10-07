60 Partien im Free-TV:ARD und ZDF zeigen wichtigste WM-Spiele 2026
ARD und ZDF werden bei der Fußball-WM 2026 60 Spiele live zeigen. Darunter alle Partien der DFB-Elf - falls sie sich für das Turnier qualifiziert.
ARD, ZDF und SportA (die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF) haben sich mit der Telekom über einen Erwerb von Übertragungsrechten an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verständigt. Demnach dürfen ARD und ZDF zusammen 60 Spiele live übertragen - darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft (so sie sich qualifiziert), das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.
Nachverwertung aller 104 Spiele
Zudem haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender eine umfassende Nachverwertung aller 104 WM-Spielen auf sämtlichen Plattformen und in allen Angeboten sowie die Audioberichterstattung von allen Spielen gesichert.
Die DFB-Elf muss sich für die WM erst noch qualizieren. In die Ausscheidungsrunde war sie mit einer 0:2-Niederlage gegen die Slowakei gestartet. Durch das folgende 3:1 gegen Nordirland geht das DFB-Team mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Slowakei in den nächsten Doppel-Spieltag.
Dabei trifft Deutschland am kommenden Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim auf Gruppen-Schlusslicht Luxemburg. Am Montag darauf (20.45 Uhr/RTL) folgt die Partie in Belfast gegen Nordirland.
EM 2028: 34 Live-Spiele bei ARD/ZDF
Für die EM 2028 in Großbritannien und Irland haben ARD und ZDF von der Telekom die Rechte auf 34 Live-Spiele erworben - darunter die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.
Der Abschluss der Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.
