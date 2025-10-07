60 Partien im Free-TV: ARD und ZDF zeigen wichtigste WM-Spiele 2026

ARD und ZDF werden bei der Fußball-WM 2026 60 Spiele live zeigen. Darunter alle Partien der DFB-Elf - falls sie sich für das Turnier qualifiziert.

ARD, ZDF und SportA (die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF) haben sich mit der Telekom über einen Erwerb von Übertragungsrechten an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verständigt. Demnach dürfen ARD und ZDF zusammen 60 Spiele live übertragen - darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft (so sie sich qualifiziert), das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Nachverwertung aller 104 Spiele

Zudem haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender eine umfassende Nachverwertung aller 104 WM-Spielen auf sämtlichen Plattformen und in allen Angeboten sowie die Audioberichterstattung von allen Spielen gesichert.

Eine WM, bei der erstmals in drei Ausrichterländern mehr als 100 Spiele ausgetragen werden, bringt besondere Herausforderungen mit. Vor diesem Hintergrund ist die Partnerschaft mit der Telekom, zumal in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sehr wertvoll. „ ZDF-Intendant Norbert Himmler

Die DFB-Elf muss sich für die WM erst noch qualizieren. In die Ausscheidungsrunde war sie mit einer 0:2-Niederlage gegen die Slowakei gestartet. Durch das folgende 3:1 gegen Nordirland geht das DFB-Team mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Slowakei in den nächsten Doppel-Spieltag.

Dabei trifft Deutschland am kommenden Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim auf Gruppen-Schlusslicht Luxemburg. Am Montag darauf (20.45 Uhr/RTL) folgt die Partie in Belfast gegen Nordirland.

Wir unsere bewährte Partnerschaft mit der Telekom fort und teilen Verwertungsrechte miteinander. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen wir solche gemeinsamen Modelle. „ ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau

EM 2028: 34 Live-Spiele bei ARD/ZDF

Für die EM 2028 in Großbritannien und Irland haben ARD und ZDF von der Telekom die Rechte auf 34 Live-Spiele erworben - darunter die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Der Abschluss der Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.

