Fußball-WM: FIFA stellt Maskottchen für 2026 vor

FIFA stellt Maskottchen für 2026 vor:Elch, Jaguar und Adler begleiten die WM in Nordamerika
Ein Maskottchen darf bei einer Fußball-WM nicht fehlen - 2026 sind es gleich drei: Elch Maple, Jaguar Zayu und Adler Clutch begleiten das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.
Die Fußball-WM 2026 wird von drei offiziellen Maskottchen begleitet. Maple der Elch, Zayu der Jaguar und Clutch der Weißkopfseeadler sollen die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA symbolisieren, wie der Weltverband FIFA bekanntgab.
FIFA-Präsident Gianni Infantino zufolge sollen das Trio "Freude, Energie und Gemeinschaftsgefühl" symbolisieren.
FIFA kreiert Maskottchen mit Persönlichkeit
Die FIFA gab den drei Maskottchen zudem Hintergrundgeschichten. Maple etwa sei ein "Street-Style-Künstler, Musikfan und ein leidenschaftlicher Torhüter", Zayu "ein Symbol für die lange Tradition und die lebendige Kultur" Mexikos. Und Clutch erkunde "mit seiner beispiellosen Abenteuerlust, Neugier und Zuversicht die ganzen Vereinigten Staaten sowie alle Kulturen, Spiele und Momente".
Die WM findet im kommenden Jahr mit 48 Mannschaften vom 11. Juni bis 19. Juli statt.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Fußball-WM 2026
Tchouameni sieht Rot:Frankreich erzittert Sieg gegen Islandvon Moritz Zschau2:59 min
Souveräner Sieg gegen Serbien:Tuchels Engländer behalten weiße Westevon Simon Mertens2:59 min
Spannende Schlussphase:Portugal schlägt Ungarn dank spätem Torvon Julian-Luca Schäfer2:59 min