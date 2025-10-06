WM-Qualifikation: Baumann erkrankt, Atubolu für DFB nachnominiert

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ein klares Ziel für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland. Torhüter Noah Atubolu könnte dabei eine Rolle spielen.

Freiburgs Keeper Noah Atubolu ist zum ersten Mal bei der A-Nationalmannschaft dabei. Quelle: Sven Simon

Julian Nagelsmann drückte aufs Tempo - auch wenn Sturmhoffnung Nick Woltemade fehlte. Kaum waren die deutschen Fußball-Nationalspieler im Teamquartier in Herzogenaurach eingetroffen, bat der Bundestrainer Kapitän Joshua Kimmich und Co. zu einer Besprechung und im Anschluss zu einer kurzen Einheit auf den Platz.

Woltemade soll später anreisen

Dort musste er allerdings auf den leicht erkrankten Woltemade und den über Übelkeit klagenden Torhüter Oliver Baumann verzichten. Woltemade soll in den nächsten Tagen eintreffen, für Baumann wurde zur Sicherheit U21-Vizeeuropameister Noah Atubolu nachnominiert.

Ein Fehlstart, wie er schlimmer nicht sein kann: Die DFB-Elf beginnt die WM-Qualifikation mit einer 0:2-Niederlage gegen die Slowakei - und kommt dabei noch gut weg. 04.09.2025 | 8:28 min

Die anwesenden Nationalspieler sollten den Ernst der Lage am Montag aber auch ohne die mahnenden Worte und den Tatendrang des Bundestrainers schon verstanden haben. Nach dem Stolperstart in die WM-Qualifikation könnte jeder weitere Ausrutscher das direkte Ticket für das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kosten.

Zwei Siege sind das Ziel

"Zwei Siege - das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen", sagte Nagelsmann und gab damit die Richtung für die Spiele am Freitag in Sinsheim gegen Luxemburg und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland vor. Vollmundige Titel-Sprüche? Gibt es (vorerst) nicht mehr.

Der Bayern-Block ist nach dem Traumstart in die Saison in guter Stimmung, Woltemade wird nach seinem nächsten Tor für Newcastle United mit breiter Brust erwartet. Doch bei anderen Nationalspielern ist die Lockerheit weit weniger groß.

Florian Wirtz scheint seinen Zauberstab in Liverpool verloren zu haben. Nadiem Amiri muss die 0:4-Abreibung mit Mainz beim Hamburger SV verarbeiten. Die Frankfurter um Neuling Nathaniel Brown kamen mit der Erkenntnis, dass sie (noch) keine Spitzenmannschaft sind.

Viele Etablierte fehlen

Von der Weltspitze ist auch die DFB-Auswahl weit entfernt, zumal Nagelsmann bei den wegweisenden Begegnungen zahlreiche etablierte Kräfte wie Torhüter Marc-André ter Stegen, Dribbelkünstler Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Offensivstar Kai Havertz und Tim Kleindienst erneut fehlen.

Als Ausrede will der Bundestrainer dies freilich nicht zulassen: "Auch wenn wir weiterhin auf einige Spieler verzichten müssen, sind wir überzeugt: Unser Kader hat die Qualität, um es besser zu machen als zuletzt." Der 38-Jährige sieht insgesamt aber eine "instabile Situation".

Eine Stunde lang bot die deutsche Fußball-Nationalelf gegen Nordirland wieder nur Magerkost. Am Ende steht nach einer deutlichen Steigerung aber doch der wichtige 3:1-Sieg. 08.09.2025 | 2:59 min

Für mehr Stabilität soll in der Defensive Rückkehrer Nico Schlotterbeck sorgen. In der Offensive verzichtet Nagelsmann auf den Fan-Liebling Niclas Füllkrug. In Woltemade, Jonathan Burkardt und Maximilian Beier hat er drei Angreifer im Kader, die in zusammen zwölf Länderspielen kein einziges Tor erzielt haben - ein Wagnis. Füllkrug traf bei 24 Einsätzen 14-mal.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.