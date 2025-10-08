  3. Merkliste
Kai Havertz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Kai Havertz ist ein deutscher Fußballer. Er spielt seit 2023 beim FC Arsenal und seit 2018 in der deutschen Nationalmannschaft. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe über den Offensivspieler im Überblick.

Biografie

Der 1999 geborene Kai Havertz startete seine Karriere 2016 bei Bayer 04 Leverkusen. Nach einer Station beim FC Chelsea spielt Havertz seit 2023 beim FC Arsenal. Seit 2018 ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft. Zuvor hatte er beim DFB die Jugendnationalmannschaften U16, U17 und U19 durchlaufen.