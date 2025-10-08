Kai Havertz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Kai Havertz
Kai Havertz ist ein deutscher Fußballer. Er spielt seit 2023 beim FC Arsenal und seit 2018 in der deutschen Nationalmannschaft. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe über den Offensivspieler im Überblick.
Aktuelles zu Kai Havertz
Arsenal-Spieler droht Knie-OP:Havertz verpasst kommende Länderspielemit Video
Arsenal sichert Königsklasse:Doch kein Saisonaus: Havertz gibt Comeback
Oberschenkel-Verletzung:Saison-Aus: DFB und Arsenal ohne Havertz
Elfmeter-Patzer mit Arsenal:Drohungen gegen schwangere Frau von Havertzmit Video
Deutschland gegen Spanien:Position für Position: Wer ist besser?von Tim-Julian Schneider
Die Bilanz der Viertelfinalisten:Elfmeterschießen: Gutes Omen fürs DFB-Team?von Tim-Julian Schneider
Sieg über Dänemark:Der Plan mit Havertz geht knapp aufvon Patrick Brandenburg
Vor Achtelfinale gegen Dänemark:Rüdiger und die Fragen der Nationvon Maik Rosner
Biografie
Der 1999 geborene Kai Havertz startete seine Karriere 2016 bei Bayer 04 Leverkusen. Nach einer Station beim FC Chelsea spielt Havertz seit 2023 beim FC Arsenal. Seit 2018 ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft. Zuvor hatte er beim DFB die Jugendnationalmannschaften U16, U17 und U19 durchlaufen.