Kai Havertz verpasst Länderspiele - längerer Ausfall droht

Arsenal-Spieler droht Knie-OP:Havertz verpasst kommende Länderspiele
Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den anstehenden Länderspielen auf Kai Havertz verzichten. Der Offensivmann des FC Arsenal laboriert weiter an Knieproblemen.
Kai Havertz wird der Fußball-Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen - und muss womöglich einen längeren Ausfall fürchten. "Er wird es sicherlich nicht packen, er hat eine Knieverletzung", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Montag bei einem Medientermin in Hürtgenwald.
Havertz hat schon seit längerem Knieprobleme
Stürmer Havertz hatte für den FC Arsenal beim Premier-League-Saisonauftakt bei Manchester United (1:0) für 30 Minuten auf dem Platz gestanden. Beim folgenden 5:0 gegen Leeds United am vergangenen Samstag fehlte er wegen einer nicht näher definierten Knieverletzung. Der Offensivspieler hatte schon große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst.
Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im November 2024 in Ungarn. Das Final Four in der Nations League hatte Havertz verpasst. Der 26-Jährige war von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für den Start in die WM-Qualifikation in der Slowakei (4. September) und drei Tage später gegen Nordirland in Köln eingeplant.
