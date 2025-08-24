Gerlands Rat an Nagelsmann: Manuel Neuer zurückholen

Als langjähriger Assistent berühmter Bayern-Trainer wirbt Hermann Gerland nun für die Rückkehr von Manuel Neuer ins Nationalteam - und gibt Augsburg-Coach Sandro Wagner einen Tipp.

Torwart Manuel Neuer ist nach 15 Jahren als Nummer 1 aus der Fußball-Nationalelf zurückgetreten. Quelle: Witters

Ein Jahr liegt das Adieu von Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft inzwischen zurück, und in neuneinhalb Monaten beginnt in den USA, in Kanada und in Mexiko die Weltmeisterschaft.

Für Hermann Gerland ein guter Zeitpunkt für einen Vorschlag zur Besetzung der Torwartposition in der DFB-Auswahl - beim globalen Turnier im nächsten Sommer.

Blick auf die deutsche Torhüterproblematik

Der gebürtige Bochumer, beim FC Bayern elf Jahre lang als Assistent von Trainergrößen wie Pep Guardiola, Jupp Heynckes oder Hansi Flick eine Institution, kennt die aktuellen Probleme von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Ballfängergarde.

Marc-André ter Stegen, als Neuer-Erbe seine eigentliche Topkraft zwischen den Pfosten, war in Barcelona zuletzt zu Keeper Nummer drei degradiert worden, musste sich zudem einer Rückenoperation unterziehen. Für die WM-Qualifikation im Herbst stehen Hoffenheims Oliver Baumann (35), der Stuttgarter Alexander Nübel (28) und Noah Atubolu (23) vom SC Freiburg in den Startlöchern.

Zuletzt vier Jahre bei der U21 des DFB

Ob ter Stegen (33) nach seiner angepeilten Rückkehr Ende des Jahres bei Barça noch einmal eine echte Chance bekommt, steht in den Sternen. Für Gerland, nach seinem Abschied aus München zuletzt vier Jahre Co-Trainer der deutschen U21 und seit Anfang Juli überzeugter Trainerrentner, liegt die Lösung in der Keeperfrage angesichts der momentanen Gemengelage auf der Hand.

"Manuel Neuer wird noch ein paar Jahre spielen", prophezeite Gerland bei seinem Besuch im Aktuellen Sportstudio.

Und wenn Deutschland etwas werden will, muss Julian Nagelsmann den Besten aufstellen. Und das ist Manuel Neuer. „ Hermann Gerland

Komplizierte Transferpolitik beim FC Bayern

Weniger leicht fällt dem Ruhrpottoriginal die Einschätzung der derzeitigen Transferpolitik bei seinem Ex-Klub. Ehrenpräsident Uli Hoeneß etwa sagte zuletzt, es solle nur noch ein Spieler ausgeliehen, aber nicht mehr gekauft werden.

"Der Uli wird immer etwas zu sagen haben. Wenn ich zum FC Bayern gehe, dann weiß ich: 'Manchmal kommt er wieder vom Tegernsee und haut einen raus. Das ist ganz normal'", betont Gerland, der die ganze Personaldiskussion dabei um den Gedanken erweitert:

Die Bayern haben auch erstklassige Leute in der Nachwuchsabteilung. „ Hermann Gerland

Lob für Lennart Karl

Ein Spieler wie Lennart Karl (17) zum Beispiel habe überragende Fähigkeiten. Allerdings gibt Gerland, der einstige Großmeister beim Entdecken von Spitzenbegabungen wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels oder Thomas Müller, zugleich zu bedenken: "Jetzt rufen die Leute immer nach den jungen Spielern. Aber wenn es hinterher nicht gut geht, muss der Trainer die Konsequenzen tragen."

Sehr konsequent folgte Sandro Wagner in diesem Frühjahr seinem Wunsch, statt als Nagelsmann-Assistent beim DFB künftig lieber wieder als Vereinscoach zu arbeiten. Ende Mai wurde er zum neuen Bankchef des FC Augsburg ernannt, bei seiner Trainerpremiere in der Bundesliga feierte Wagner mit den Schwaben nun einen 3:1-Erfolg in Freiburg.

"Spielglück" für Wagner in Freiburg

In seinen Jahren bei den Amateuren des FC Bayern bekam Wagner anfangs Probleme mit dem damaligen Coach Hermann Gerland. Heute sagt er: "In den letzten Jahren habe ich kapiert, was er wollte" - und nennt den 71-jährigen Gerland "eine Legende".

Die lebende Legende aus dem Revier freute sich seinerseits über den Einstiegserfolg seines einstigen Eleven mit dem FCA. Gleichzeitig attestierte er Wagner, der mit seinem Team am kommenden Samstag Spitzenreiter München empfängt, in Freiburg "Spielglück" und gab dem 34 Jahre jüngeren Berufskollegen noch einen Rat mit auf den Weg: "Lieber Sandro, grüße alle auf dem Weg nach oben - auf dem Weg nach unten kannst du sie wieder treffen."