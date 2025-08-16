Offiziell: Garcia darf beim FC Barcelona zum Liga-Auftakt ins Tor

Nur wenige Stunden vor dem ersten Liga-Spiel gegen Real Mallorca hat der FC Barcelona seine neue Nummer eins im Tor, Joan Garcia, offiziell registrieren können.

Der FC Barcelona hat nur wenige Stunden vor dem ersten Liga-Spiel der neuen Saison Joan Garcia als neuen Torwart und Ersatz für Marc-André ter Stegen registrieren können. Der 24-Jährige steht damit für das erste Spiel am Abend gegen Real Mallorca (19.30 Uhr) zur Verfügung.

Ter Stegen als Langzeitausfall eingestuft

Möglich wurde das, nachdem das medizinische Komitee der spanischen Fußball-Liga am Donnerstag die Rücken-Operation von Mannschaftskapitän ter Stegen offiziell als Langzeitverletzung eingestuft hatte.

Das ermöglicht es dem hoch verschuldeten FC Barcelona nun, den bereits im Juni als neue Nummer eins verpflichteten Garcia auch offiziell für Liga-Spiele aufzubieten. Auch der von Manchester United ausgeliehene Stürmer Marcus Rashford konnte registriert werden.

Auslöser des Streits: Rücken-OP von ter Stegen

Diesem formalen Akt vorausgegangen war ein heftiger und teils öffentlich ausgetragener Streit zwischen Barça und seinem langjährigen deutschen Stammkeeper. Ter Stegen hatte vor seiner Rückenoperation zunächst geschrieben, er werde vermutlich nur drei Monate ausfallen. Das wäre aber kein Langzeitausfall gewesen.

Nur in einem solchen Fall aber konnte Barça gemäß der Statuten 80 Prozent des Gehalts eines ausfallenden Spielers nutzen, um neue Spieler zu registrieren. Nach der OP verweigerte ter Stegen seinem Klub offenbar zunächst die Genehmigung, seinen Verletzungsbericht an die Liga weiterzuleiten.

Streit zwischen Barca und ter Stegen eskalierte

Daraufhin leitete der FC Barcelona ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein und entzog ihm die Funktion als Kapitän. In der vergangenen Woche stimmte ter Stegen dann der Weiterleitung seiner medizinischen Daten zu. Seitdem ist der 33-Jährige trotz einer Ausfallzeit von mehreren Monaten wieder Kapitän des spanischen Meisters.

Angesichts von Gerüchten, der FC Barcelona wolle den mit einem hohen Gehalt ausgestatteten ter Stegen loswerden, hatte sich Barça-Trainer Hansi Flick am Freitag verbal vor den 33-Jährigen gestellt.

Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam darüber sprechen und er wieder auf seinem hohen Niveau spielen kann. Er muss sich erholen und zurückkommen, das ist das Wichtigste. „ Hansi Flick, Trainer FC Barcelona

