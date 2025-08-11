Nach der Aussöhnung im Streit mit dem FC Barcelona hat Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen persönliche Worte an die Fans gerichtet.

Der deutsche Torwart des FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, hält vor dem 60. Joan-Gamper-Pokal-Fußballspiel zwischen dem FC Barcelona und Como 1907 eine Rede als Kapitän der Katalanen. Quelle: AFP

Bei der Teampräsentation am Sonntag vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Klub Como 1907 sagte der 33-Jährige:

Für mich persönlich war es wichtig, die Angelegenheit zwischen dem Verein und mir zu klären, und jetzt ist es Zeit, nach vorne zu blicken. „ Marc-André ter Stegen

Barcelona eröffnet ein Disziplinarverfahren gegen den derzeit verletzt pausierenden Marc-André ter Stegen. Bei dem Streit geht es um viel Geld und die medizinischen Daten des Torhüters. 06.08.2025 | 1:07 min

Lob für Flick und Ausblick auf die neue Saison

Überwiegend sprach ter Stegen mit einem Notizzettel in der Hand über die kommende Spielzeit. "Wir freuen uns auf den Saisonstart, der anspruchsvoll werden wird", sagte er weiter: "Wir haben hart gearbeitet, um erfolgreich zu sein." Er hieß die Neuzugänge willkommen und sicherte ihnen seine Unterstützung zu: "Mit ihnen werden wir ein besseres, stärkeres Team sein."

Sein Dank ging an Trainer Hansi Flick und er versprach den Anhängern: "Wir müssen weiterarbeiten, es gibt wie immer Aspekte, die verbessert werden müssen, und wir werden erneut um alle Trophäen kämpfen."

Streit zwischen ter Stegen und dem FC Barcelona beigelegt

Der Disput zwischen Barca und ter Stegen war nach turbulenten Tagen am Freitag beendet worden, der Schlussmann erhielt durch seine Kooperation das Kapitänsamt zurück.

Zuvor hatte der am Rücken verletzte Keeper sein Einverständnis erklärt, dass sein Verletzungsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weitergeleitet werden darf.