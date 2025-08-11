Bei der Teampräsentation am Sonntag vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Klub Como 1907 sagte der 33-Jährige:
Barcelona eröffnet ein Disziplinarverfahren gegen den derzeit verletzt pausierenden Marc-André ter Stegen. Bei dem Streit geht es um viel Geld und die medizinischen Daten des Torhüters.06.08.2025 | 1:07 min
Lob für Flick und Ausblick auf die neue Saison
Überwiegend sprach ter Stegen mit einem Notizzettel in der Hand über die kommende Spielzeit. "Wir freuen uns auf den Saisonstart, der anspruchsvoll werden wird", sagte er weiter: "Wir haben hart gearbeitet, um erfolgreich zu sein." Er hieß die Neuzugänge willkommen und sicherte ihnen seine Unterstützung zu: "Mit ihnen werden wir ein besseres, stärkeres Team sein."
Sein Dank ging an Trainer Hansi Flick und er versprach den Anhängern: "Wir müssen weiterarbeiten, es gibt wie immer Aspekte, die verbessert werden müssen, und wir werden erneut um alle Trophäen kämpfen."
Streit zwischen ter Stegen und dem FC Barcelona beigelegt
Der Disput zwischen Barca und ter Stegen war nach turbulenten Tagen am Freitag beendet worden, der Schlussmann erhielt durch seine Kooperation das Kapitänsamt zurück.