Disziplinarverfahren: Scheidungskrieg auf Katalanisch

Manchmal geht es schon ironisch zu, im Fußball wie im Leben: Hätte der FC Barcelona seinen Torwart Marc-André ter Stegen nicht so radikal degradiert, dann hätte er jetzt ein großes Problem weniger.

Dann dürfte ter Stegen darauf hoffen, nach seiner momentanen Rückenverletzung wieder die Nummer Eins zu sein. Dann würde er sich nicht weigern, der Weiterreichung seiner Patientenakte an die Ärzte der spanischen Liga zuzustimmen.

Strategie der Konfrontation

So aber weiß ter Stegen, dass er beim Klub sowieso kaum noch eine Chance bekommen wird - und hat deshalb keine Hemmungen, eine Strategie der Konfrontation zu fahren.

In der jüngsten Entwicklung verhinderte er nun also, dass die Liga seinen Verletzungsfall analysieren kann. Für seinen Klub ist das deshalb so ärgerlich, weil er freiwerdendes Budget benötigt.