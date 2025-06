Ter Stegens Tage in Barcelona wohl gezählt: Nagelsmann sorgt sich

Gute Leistungen in den Nations-League-Spielen: Marc-Andre ter Stegen.

Wird Joan García Marc André ter Stegens Nachfolger?

Gespräche mit ter Stegen und dessen Umfeld sollen in dieser Woche aufgenommen werden. Und schon am kommenden Mittwoch wird mit der Unterschrift der neuen Nummer eins gerechnet.

Dabei hatte ter Stegen bei seiner Rückkehr zur Nationalmannschaft trotz Niederlagen in der Nations League gegen Portugal und Frankreich einen starken Eindruck hinterlassen.

Nagelsmanns Kritik an Flick

Angesprochen auf die unsichere Situation seines Schützlings wurde Bundestrainer Julian Nagelsmann in Richtung Vorgänger Flick und Barcelona sehr deutlich: "Ich würde mir irgendwie wünschen, aufgrund der Vergangenheit einzelner Protagonisten und ihrer Verbundenheit zur Nationalmannschaft und auch zu ihm, dass er eine Info bekommt, wie es da weitergeht."

Laut einem Bericht der Zeitung "Sport" will Barça-Sportdirektor Deco nun mit ter Stegen und dessen Umfeld sprechen. Ein offizielles Statement vonseiten des Klubs gibt es nicht. Ter Stegen - so heißt es - soll enttäuscht und auch verärgert sein.

Noch vor dem Duell mit Portugal hatte er sich zumindest nach außen aber demonstrativ gelassen gezeigt. "Also, mit mir hat niemand gesprochen. Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin", so ter Stegen.