DFB-Niederlage: Mit Dämpfern in die Alltagspflichten

Das 0:2 gegen den WM-Zweiten von 2022 am Sonntag geriet zum zweiten Dämpfer nacheinander beim Final Four der Nations League, für das Nagelsmann den Titelgewinn als Ziel ausgerufen hatte. Doch wie schon bei der EM 2024 wurde dieses Vorhaben deutlich verpasst und damit der erste Titel seit dem Confed Cup 2017.

Nagelsmann lobt Mannschaft

Dennoch erkannte Nagelsmann bei aller Enttäuschung über das Ergebnis Fortschritte im Vergleich zur dürftigen Leistung gegen Portugal. Er habe "gerade in der ersten Halbzeit wieder deutlich mehr unsere Mannschaft gesehen in allen Facetten", sagte der Bundestrainer kurz nach dem Spiel bei RTL und verwies auf die höhere Aggressivität, Schnelligkeit mit dem Ball und gute Raumaufteilung. Das Spiel habe fürs Gefühl "schon gut getan", sagte Nagelsmann.

Mbappé und Olise treffen für Frankreich

Kimmichs Kritik

WM-Qualifikation ab Anfang September

Statt bestärkt für die WM in einem Jahr gehen sie bei der Nationalelf nun etwas desillusioniert in die kommenden Monate, in denen durch die WM-Qualifikation zunächst die Alltagspflichten warten. Anfang September wird das DFB-Team dafür wieder zusammenkommen. Das wird eine neue Phase in Nagelsmanns dann zweijähriger Amtszeit.