DFB-Aus in der Nations League: Qualität hat keine Tagesform

Die Euphorie soll transportiert werden

Die deutsche Nationalmannschaft unterliegt Portugal mit 1:2. Nach dem 1:0 durch Wirtz drehen die Gäste per Doppelschlag die Partie. Cristiano Ronaldo besorgt den Siegtreffer.

Diese Euphorie hat nun vorerst einen Dämpfer erhalten. Das 1:2 gegen Portugal trifft die deutsche Nationalmannschaft dabei auf mehreren Ebenen. Die verpasste Chance auf einen Titel bei der "Mini-EM" bedeutet nicht nur eine sportliche Niederlage, sondern dürfte es auch erschweren, die seit dem Frühjahr 2024 entstandene Aufbruchsstimmung bis in den nächsten Sommer zu transportieren.

Selbst Nagelsmann fehlen Erklärungen

Schließlich hat Nagelsmann etwas geschafft, was seit der Ära Hansi Flick und der Entfremdung zwischen den Fans und Die Mannschaft kaum mehr für möglich zu halten war: eine neue Beziehung zwischen dem Land und dessen elf besten Fußballern herzustellen. Dafür war sicherlich der Rausch einer Heim-EM hilfreich, genauso wie der ansehnlichere Fußball.

Ein Satz, der mehr Fragen als Antworten aufwirft

Nun klingt ein solcher Satz auf den ersten Blick richtig und analytisch, bei näherer Betrachtung eröffnet er allerdings mehrere substanzielle Fragen. "Wenn wir nicht gut sind, sind wir nicht gut", so lässt sich die Aussage auch übersetzen. Gilt das nicht für jeden? Und folgt daraus wirklich zwingend der Umkehrschluss, also: "Wenn wir gut drauf sind, schlagen wir jeden"?

Das darf zumindest bezweifelt werden. Vor allem aber verfehlt diese Analyse den wohl entscheidendsten Punkt: Tatsächlich kann aufgrund der hohen Leistungsdichte im europäischen Spitzenfußball vermutlich jede Topmannschaft an einem guten Tag jede andere schlagen. Auf diesem Niveau geht es daher eher darum, die Faktoren "Form" und "Glück" so irrelevant wie möglich zu halten - und das gelingt eben doch am ehesten durch eigene Qualität.