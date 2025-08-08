Barcelonas nächste Posse: Keine Rückennummer für ter Stegen

Der Streit zwischen dem FC Barcelona und Marc-André ter Stegen eskaliert weiter: Auf der Meldeliste für die neue Saison hat der Keeper keine Rückennummer erhalten.

Trug bisher immer die Nummer 1: Marc-André ter Stegen Quelle: Imago

Der Streit zwischen Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona ist um eine Posse reicher. Der 33-Jährige hat für die kommende Saison als einziger Spieler des aktuellen Kaders keine Rückennummer erhalten. Das geht aus der offiziellen Meldeliste hervor, die am Freitag auf der Homepage der Liga (laliga.com) veröffentlicht wurde. Die Zeitung Marca schrieb daraufhin von "Mobbing".

Ter Stegens potenzielle Nachfolger noch nicht registriert

Ter Stegen hatte seit seiner Ankunft in Barcelona im Sommer 2014 stets die Rückennummer 1 getragen. Neben dem Torhüter, dem am Donnerstag vorläufig das Kapitänsamt entzogen worden war, sind auch Ansu Fati und Iñigo Martínez ohne Nummer aufgeführt. Allerdings ist Fati bereits nach Monaco verliehen, Martínez steht unmittelbar vor einem Wechsel zum saudischen Erstligisten Al-Nassr.

Barcelona eröffnet ein Disziplinarverfahren gegen den derzeit verletzt pausierenden Marc-André ter Stegen. Bei dem Streit geht es um viel Geld und die medizinischen Daten des Torhüters. 06.08.2025 | 1:07 min

Erst gar nicht aufgeführt sind auf der Liga-Homepage die beiden Torhüter Joan García, für den Barca gerade erst 25 Millionen Euro an Espanyol Barcelona bezahlt hatte, und Wojciech Szczesny. Beide sind noch immer nicht registriert. Iñaki Peña, die von Barca eigentlich schon ausgemusterte Nummer vier, wird mit der Nummer 13 gelistet.

Anlass des Streits: ter Stegens Verletzung

Am 16. August startet Barcelona bei RCD Mallorca in die neue Saison, am Sonntag findet gegen Como der letzte Test statt. Am Dienstag hatte Barcelona ein Disziplinarverfahren gegen ter Stegen eingeleitet.

Der langjährige Stammtorhüter weigert sich nach seiner Rückenoperation offenbar, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barca den Verletzungs- und Operationsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten dürfte. Ohne den Bericht kann die Liga nicht beurteilen, wie schwer die Verletzung des Keepers ist.

Der FC Barcelona wird ein Disziplinarverfahren gegen seinen derzeit verletzten Torhüter Marc-André ter Stegen einleiten. Es geht um medizinische Daten und um Geld. 21.03.2025 | 0:39 min

Ter Stegen drohen Sanktionen

Der Klub soll seine Rechtsabteilung eingeschaltet haben, es könnte zu internen Sanktionen kommen. Ter Stegen hatte seine Ausfallzeit aufgrund der Operation in einem Instagram-Beitrag mit "etwa drei Monaten" beziffert. Damit wollte er womöglich auch ein vereinspolitisches Zeichen setzen: Barcelona darf nur dann 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden, wenn ter Stegen mindestens vier Monate ausfällt.

