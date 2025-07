FC Augsburg mit neuem Trainer Sandro Wagner: Nie mehr graue Maus

Beliebt ist er, erfolgreich will er noch werden beim FC Augsburg: Der neue Cheftrainer Sandro Wagner.

Als Sandro Wagner beim FC Augsburg als Cheftrainer vorgestellt wurde, war das Interesse groß. "Der PK-Raum war selten so voll wie heute", stellte Michael Ströll, Geschäftsführer des FCA, fest. Er hatte immerhin eine der heißesten Aktien dieser Transferphase verpflichtet. Wagner selbst zeigte sich offen begeistert:

FC Augsburg will den Imagewechsel

Der Wagner-Effekt ist unbestreitbar, nicht nur auf der Pressekonferenz. Die Klickzahlen auf YouTube, die Fans bei den Testspielen - der FCA will mit dem neuen Trainer der Gleichgültigkeit entkommen.

Denn obwohl der FCA schon seit 14 Saisons in der Bundesliga spielt, fehlt dem Verein die Strahlkraft. Ströll musste vor einem Jahr zugeben, dass es "das Graue-Maus-Image, das uns immer mal wieder angehaftet wird, zu Recht gibt" und hatte einen Imagewechsel als Ziel ausgerufen.

Der neue Trainer passt perfekt ins Bild. Sandro Wagner ist laut, charismatisch und bringt Sprüche, die in den sozialen Medien polarisieren. Trotzdem sei das nicht der Grund für seine Anstellung gewesen, betonte der Geschäftsführer: "Sandro Wagner ist verpflichtet worden, weil er zu hundert Prozent in unser Anforderungsprofil sportlicher Natur passt."

Vom Defensivspezialisten zum "aktiven Fußball"

Sandro Wagner steht - so sagt er - für "aktiven Fußball". Bei seiner letzten Station als Cheftrainer in Unterhaching in der Regionalliga hieß das: hohes Pressing, vertikale Bälle und enorme Laufintensität. Als "brutal intensiv" bezeichnete FCA-Verteidiger Noakhai Banks die ersten Wochen unter dem neuen Trainer im "kicker".