Jürgen Klopp, Global Head of Soccer bei Red Bull, gibt den Leipzigern einen neuen Kurs vor.

Mit schwarzer Blues-Brothers-Sonnenbrille, dunklem Strickpulli und dunkler Hose beobachtete Red Bulls "Global Head of Soccer" vom Seitenrand aus das erste Training der Saison. Doch ehe Missverständnisse aufkommen, stellte der 58-Jährige gleich klar: "Ich bin nicht der Schattenchef, sondern ich versuche, meine Erfahrung einzubringen - und davon habe ich eine ganze Menge." Er sei das "offenste Buch, das ich kenne."

Ich will nicht im Hintergrund agieren, sondern Ratgeber sein.

Vom Kulttrainer zum umstrittenen Marken-Botschafter: Die Kritik an Jürgen Klopp wächst. Wie sieht sein neuer Job genau aus? Und was bedeutet er für eine mögliche Trainerzukunft?

RB glitt in Beliebigkeit ab

Rat hat RB Leipzig bitter nötig, denn zu oft hat sich der Klub in den vergangenen Jahren vermanövriert und die "klaren Leitplanken", ein häufig von Ex-Klubchef Oliver Mintzlaff strapazierter Ausdruck, durchbrochen.

Ein Beispiel für die verloren gegangene Linie war am Montag zu sehen: Timo Werner. Nach dessen glanzvollem Durchbruch in Leipzig hielten es Mintzlaff & Co. für eine gute Idee, ihn 2022 erneut zu verpflichten.