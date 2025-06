Ole Werner wird Leipzig-Coach - Vertrag bis 2027

Leipzig will mit Werner zurück in die Erfolgsspur

"Ole ist ein junger, aufstrebender und äußerst ambitionierter Cheftrainer, der mit uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Werner stehe "für eine klare Spielphilosophie, die er bei seinen Stationen in Kiel und Bremen erfolgreich auf den Platz gebracht" habe. Gemeinsam werde der Klub mit Werner "ab dem ersten Vorbereitungstag hart daran arbeiten, mit RB Leipzig zurück in die Erfolgsspur zu kommen", betonte Schäfer.