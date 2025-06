EM-Bilanz der U19: Individuell stark, taktisch ausbaufähig

Aus dieser Gruppe ragten dieses Mal andere Akteure heraus als vor zwei Jahren. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, in welcher Liga sie sich das nötige Selbstbewusstsein holten. Während der dreifache Halbfinal-Torschütze Max Moerstedt in der abgelaufenen Saison zu zwölf Bundesliga-Einsätzen für die TSG Hoffenheim kam, war der alles überragende Linksaußen Said El Mala vom 1. FC Köln an Viktoria Köln ausgeliehen und wurde als bester Newcomer der 3. Liga ausgezeichnet.