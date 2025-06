3:2 gegen Italien: Zittersieg nagt an deutschem U21-Team

Trotz doppelter Überzahl macht Deutschlands U21 erst spät in der Verlängerung den 3:2-Sieg gegen Italien und den Einzug ins EM-Halbfinale klar. Die unnötige Spannung nagte am Team.

Zwei Platzverweise und fünf Tore - das Viertelfinale bei der U21-EM zwischen Deutschland und Italien hatte einiges zu bieten. 23.06.2025 | 2:02 min

Nach dem 3:2 (2:2, 0:0)-Zittersieg nach Verlängerung im EM-Viertelfinale gegen Italien beschränkte sich Antonio Di Salvo zunächst auf die harten Fakten. "Wir sind im Halbfinale. Wir sind glücklich, ich bin erleichtert. Es war das erwartet schwere Spiel gegen Italien", sagte Deutschlands U21-Cheftrainer.

Deutschland - Italien: Spiel voller Emotionen

Keine halbe Stunde war seit dem Abpfiff der wohl emotionalsten Begegnung der bisherigen EM vergangen. Der verrückte Spielverlauf arbeitete in Di Salvo noch sichtbar. Eine Erklärung dafür, wieso sein Team trotz später 2:1-Führung und doppelter Überzahl in die Verlängerung musste, konnte der Deutsch-Italiener nur in Ansätzen liefern.

Die DFB-U21 geht mit einer makellosen Vorrundenbilanz ins Viertelfinale gegen Italien. Trainer Antonio Di Salvo hat bei der Startaufstellung die Qual der Wahl, weiß ZDF-Reporter Andreas Kürten. 20.06.2025 | 1:57 min

"Der Ausgleich zum 2:2 war logischerweise ein Schock", schilderte Di Salvo:

Dann ist man plötzlich in einer Situation, die nicht so einfach ist, auch für die Mannschaft in Überzahl. Italien hat gut verteidigt. Wir haben es am Anfang der Verlängerung auch nicht gut gemacht. Die Knie haben ein bisschen gewackelt. „ Antonio Di Salvo, Deutschlands U21-Cheftrainer

Auch Mittelfeldspieler Merlin Röhl, der den DFB-Nachwuchs mit dem 3:2-Siegtor in der 117. Minute erlöste, hielt vor allem eines fest:

Dieser Moment, als wir in der 96. Minute das Gegentor kriegen, hat schon was mit uns gemacht. „ Merlin Röhl, Mittelfeldspieler

Tabellen, Ergebnisse, Spielplan : U21-EM im Liveticker U21-EM im Überblick: Finden Sie alle Infos zur Fußball-Europameisterschaft – mit aktuellen Tabellen, Spielplänen, Livetickern und Ergebnissen auf einen Blick.

DFB-Elf beißt sich Zähne an Italiens Abwehrkette aus

Eines ist seit Sonntagabend klar: Spiele zwischen Deutschland und Italien liefern irgendwie immer Stoff für einen Fußball-Klassiker. Doch wie so oft, wenn sich diese zwei großen Fußballnationen gegenüberstehen, passierte erst einmal - wenig.

In der ersten Halbzeit biss sich die deutsche U21 die Zähne an der Abwehrkette der Südeuropäer aus, die in der Rückwärtsbewegung auf eine Fünfer- und im Vorwärtsgang clever auf eine Viererkette setzten.

Nach einer halben Stunde wurde die Elf von Carmine Nunziata mutiger. Doch erst in Hälfte zwei nahm die Partie in Dunajská Streda an Fahrt auf. Der schnelle Linksaußen Luca Koleosho traf in Arjen-Robben-Manier zur verdienten 1:0-Führung für die Azzurrini (55.). Sehr zur Freude von Italiens neuem A-Nationaltrainer Gennaro Gattuso und Torwartidol Gianluigi Buffon, die auf der Tribüne genauso begeistert aufsprangen wie die italienische Ersatzbank.

Die U21 hat sich bei der EM ins Viertelfinale gespielt. Defensivspieler Eric Martel ist zuversichtlich, mit seiner Mannschaft das Halbfinale zu erreichen und sagt auch warum. 20.06.2025 | 3:23 min

Zitterpartie für die DFB-Junioren

Nach einem Dreifachwechsel (62.) glich Nick Woltemade per Kopf mit seinem fünften Turniertreffer zum 1:1 aus (68.). In der Schlussphase der regulären Spielzeit sprachen dann zunächst alle Schlüsselszenen für Deutschland. In Minute 80 verließ Italiens Stürmer Willy Gnonto nach einem unnötigen Foul, für das er die Gelb-Rote Karte sah, den Platz unter Tränen.

Mit dem 2:1 für die DFB-Junioren durch Joker Nelson Weiper schien die Entscheidung gefallen zu sein (87.), zumal sich Italiens Verteidiger Mattia Zanotti binnen weniger Sekunden zweimal Gelb abholte (90./Meckern, Ball wegwerfen).

Dann kam wieder alles anders. Nach einem vermeidbaren Foul von DFB-Kapitän Eric Martel gegen Matteo Prati gab es Freistoß für Italien - und der kurz zuvor eingewechselte Giuseppe Ambrosino schweißte die Kugel aus gut 18 Metern zum 2:2 in den Winkel (90.+6).

Nick Woltemade möchte im Viertelfinale gegen Italien bei der U21-EM wieder das ein oder andere Tor schießen. Er ist nach einem Schlag auf den Fuß wieder fit. 21.06.2025 | 0:36 min

Röhls später Hammerschuss

Die Sympathien unter den 6503 Zuschauern verteilten sich nun klar zu Gunsten der personell unterlegenen, aber leidenschaftlich verteidigenden Italiener. Was auch ihr Coach Nunziata als Punktsieg wertete:

Wenn du 9 gegen 11 spielst und das ganze Stadion für dich ist, hast du etwas richtig gemacht. „ Carmine Nunziata, Trainer der italienischen U21-Nationalmannschaft

Röhls später Hammerschuss verhinderte den möglichen Underdog-Erfolg, der für die deutsche U21 einer Blamage gleichgekommen wäre. "Ich glaube, es wäre schwer geworden im Elfmeterschießen", gab der Freiburger zu.

So oder so: Der Ärger darüber, es "unnötig spannend gemacht" (Di Salvo) zu haben, und das Gefühl der Erleichterung hielten sich die Waage im DFB-Lager. Zumal sich Halbfinalgegner Frankreich beim 3:2-Sieg gegen Dänemark wenige Stunden vorher eine Verlängerung ersparte.