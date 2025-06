EM - Viertelfinale: U21 mit Luxusproblemen gegen Italien

Einen U21-Europameister im Hause Tresoldi gibt es schon: Emanuele Tresoldi ist der Vater von DFB-Stürmer Nicolò Tresoldi. 1994 holte der damalige Serie-B-Profi an der Seite von Fabio Cannavaro, Filippo Inzaghi und Christian Vieri mit Italien den Titel. Sein Sohn will es ihm nun gleichtun. Dafür muss aber am Sonntag (21 Uhr) ein Sieg im EM-Viertelfinale her - gegen Italien.