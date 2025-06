Fußball - U21-EM: Italiens verhinderte Talente

Für Italiens U21 geht es im EM-Viertelfinale gegen Deutschland am Sonntag um mehr als den Einzug ins Halbfinale. Die Azzurri-Talente kämpfen gegen ein strukturelles Problem.

Italiens Talente wollen ins Halbfinale: Diego Coppola, Alessandro Bianco und Niccolo Pisilli (von links nach rechts). Quelle: IMAGO / Beautiful Sports

An Fürsprechern fehlt es Italiens U21 zurzeit nicht. Auch der neue A-Nationaltrainer Gennaro Gattuso hat sich für das EM-Viertelfinale gegen Deutschland am Sonntag (21 Uhr) in Dunajská Streda angekündigt.

Für den 47-Jährigen, der am Donnerstag als Nachfolger des entlassenen Luciano Spalletti vorgestellt wurde, wird die erste Dienstfahrt eine Reise in die Vergangenheit. In der Slowakei krönte sich Gattuso im Juni 2000 neben den späteren Weltmeister-Kollegen wie Andrea Pirlo oder Simone Perrotta selbst zum U21-Europameister.

Buffon stärkt Italiens U21 den Rücken

Während der Vorrunde hatte Torwartidol Gianluigi Buffon vorbeigeschaut. Der Delegationschef der A-Nationalmannschaft gab dem Nachwuchs zwei Schlagworte mit: "senso di appartenenza", Zugehörigkeitsgefühl, und "passione", Leidenschaft.

Buffons Wunsch wird Italiens U21 bisher gerecht. Mit zwei knappen, aber verdienten 1:0-Erfolgen gegen Rumänien und die Slowakei machte das Team von Carmine Nunziata vorzeitig den Einzug ins EM-Viertelfinale klar.

Italien verpasst den Gruppensieg

Vom Spektakel, das die deutsche U21 in Gruppe B abbrannte, waren die als Mitfavorit gehandelten Azzurrini dabei weit entfernt. Beim 1:1 im Top-Duell gegen Spanien am Dienstag zeigte die Nunziata-Elf allerdings ihr bislang bestes Match.

Zwar verpasste Italien wegen der weniger erzielten Treffer den Gruppensieg. Spielerisch wirkte das Team um Torschütze Niccolò Pisilli aber auf Augenhöhe. Das beeindruckte, denn Nunziata stellte nicht nur auf zehn Positionen um. Er ging auch von einem 4-3-2-1 auf ein 3-4-2-1.

Wie stark Italien ist, wird sich wohl erst ab jetzt zeigen. Coach Nunziata lässt sich nicht in die Karten schauen:

Deutschland ist sehr stark, wie alle Mannschaften, die es ins Viertelfinale geschafft haben. Sie haben qualitativ gute Spieler und spielen als Team. In K.o.-Spielen gibt es keine Favoriten. Das sind spezielle Spiele, in denen du in 90 Minuten um alles spielst. „ Carmine Nunziata

Jahrzehntelange Titelflaute

Für Italien geht es in der Tat um sehr viel. Zwischen 1992 und 2004 gewannen die Südeuropäer die U21-EM fast in Dauerschleife (1992, 1994, 1996, 2000, 2004). 2004 holte die Generation um Daniele De Rossi und Giorgio Chiellini Olympia-Bronze in Athen. Seitdem gab es keine Titel mehr.

Die Durststrecke der U21 ist auch ein Thema, wenn es um die Krise der großen Azzurri geht. Dabei verzeichnete Italien zuletzt Erfolge im Nachwuchs: Die U19 wurde 2023 Europameister, genauso wie die U17 2024.

Talentförderung nicht nachhaltig genug

Nachhaltig gefördert werden die Talente jedoch nicht. Die U20 gewann vor zwei Jahren WM-Silber. Der heutige U21-Mittelfeldmotor Cesare Casadei wurde damals Torschützenkönig und bester Spieler des Turniers, kommt aber erst seit seinem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Turin im Januar regelmäßig zu Spielpraxis.

Ähnliches machte Torwart Sebastiano Desplanches durch. Er bestritt in der Saison nach der U20-WM nur vier Partien für Zweitligist Palermo. Stürmer Willy Gnonto sorgte 2022 unter Roberto Mancini gegen Deutschland in der Nations League für Furore, traf sogar beim 2:5 in Mönchengladbach. Vor kurzem gelang ihm der Wiederaufstieg in die Premier League mit Leeds United. Der persönliche nächste Schritt blieb indes aus.

Anteil an heimischen Spielern ist das Problem

Sicher gibt es auch Beispiele wie Pisilli oder Tommaso Baldanzi. Die Offensivkräfte spielten zuletzt regelmäßig unter Claudio Ranieri bei der AS Rom. Verteidiger Matteo Ruggeri zählt bei Atalanta zum Stammpersonal. Und Abwehrchef Diego Coppola gab noch unter Spalletti sein Debüt im A-Nationalteam. Sein Wechsel von Hellas Verona zu Brighton & Hove Albion ist fix.

Trotzdem bleiben Fragen offen. Auch für Gattuso, der den geringen Anteil an heimischen Spielern in der Serie A (32 Prozent) als Problem ausmacht:

In der Jugend wurde zuletzt sehr gute Arbeit geleistet. Nach der U19 verlieren sich aber viele Spieler auf ihrem Weg. „ Gennaro Gattuso

