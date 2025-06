Gruppensieg mit Ausbeute: Deutsche U21 - die EM-Vorrundenbilanz

Trotz großer Rotation hat die deutsche U21 auch das dritte EM-Gruppenspiel gewonnen. Quelle: dpa

Mit drei Siegen in drei Spielen hat sich Deutschlands U21-Nationalmannschaft Platz eins in Gruppe B gesichert. Am Mittwochabend gewann die Elf von Antonio Di Salvo mit 2:1 (2:0) gegen Titelverteidiger England - und das, obwohl der Cheftrainer die komplette Startelf ausgetauscht hatte.

Winkt jetzt der vierte EM-Titel nach 2009, 2017 und 2021? Hier kommen sechs Fragen - und sechs Antworten.

Wie fällt das Vorrundenfazit für die deutsche U21 aus?

Noch nie hatte Deutschland die EM-Gruppenphase mit neun von neun möglichen Punkten überstanden. Gegen Slowenien (3:0), Tschechien (4:2) und England bestach der DFB-Nachwuchs mit viel Offensivpower. Bis auf die Schlussphase gegen die Young Lions waren die drei Siege nie in Gefahr. Das nennt man souverän.

Ist der Hype um Nick Woltemade berechtigt?

Durchaus. Auf den ersten Blick wirkt Woltemade wie dieser eine Mitspieler in der Jugend, der alle um zwei Köpfe überragte - und Spiele vor allem deshalb alleine entschied. Allerdings kann dieser 1,98-Meter-Mann auch sehr passabel mit dem Ball umgehen. Vier Tore, zwei Vorlagen und zwei "Player of the Match"-Trophäen in zwei Spielen unterstreichen das.

Der 23 Jahre alte Angreifer vom VfB Stuttgart, der bei der Nations-League-Endrunde Anfang Juni in der A-Nationalelf debütierte und direkt danach zur U21 reiste, ist der Unterschiedsspieler - aber auch ein Teamplayer. Im Umgang mit dem wachsenden Medienrummel beweist der gebürtige Bremer in nordisch-abgeklärter Manier Persönlichkeit. Die Verschnaufpause gegen England hat Woltemade nach den intensiven Wochen zuletzt gut gebrauchen können.

Wer hat sonst noch überzeugt?

Praktisch alles, was Paul Nebel mit dem Ball macht, hat Hand und Fuß. Der Offensivmann von Mainz 05 bildet mit Brajan Gruda eine spielstarke Flügelzange. Im Sturm versteht sich Nicolò Tresoldi fast blind mit Woltemade. Im Tor war gerade in kritischen Phasen immer auf Noah Atubolu Verlass. Dass Di Salvo gegen England die erste Elf auswechselte und trotzdem ein Sieg heraussprang, zeigt indes: Auch der zweite Anzug sitzt.

Was muss besser werden?

Das Abwehrverhalten gehört auf den Prüfstand. Gegen Slowenien ließ sich die Innenverteidigung um Max Rosenfelder und Bright Arrey-Mbi zu oft und zu leicht aushebeln. Auch gegen Tschechien offenbarte die Defensive Konzentrationsschwächen. Zwei Gegentore binnen sechs Minuten machten die Partie trotz 4:0-Führung unnötig spannend.

Ist Deutschland jetzt Top-Favorit?

Wer die EM-Vorrunde als einzige Mannschaft mit voller Ausbeute abschließt, zählt zwangsläufig zu den Titelanwärtern. In der K.o.-Phase wird die Qualitätsdichte aber deutlich höher sein als in Gruppe B.

Schon Italien dürfte sich im Viertelfinale am Sonntag (21 Uhr) als harte Nuss erweisen. Die Azzurrini hatten sich gegen Rumänien und Gastgeber Slowakei (beide 1:0) auf das Nötigste beschränkt. Ihre stärkste Leistung riefen die Südeuropäer im Top-Duell der Gruppe A gegen Spanien am Dienstag (1:1) ab - kurioserweise mit einem B-Team.

Sehr wahrscheinlich hat die Elf um den erfahrenen Auswahltrainer Carmine Nunziata noch nicht alle PS auf die Straße gebracht. Ob Deutschland noch eine Schippe drauflegen kann, wird sich zeigen müssen.

Worauf kommt es in der K.o.-Phase an?

Auch Spanien hat bisher nur gegen Italien die Muskeln spielen lassen. Portugal (9:0 Tore) und Frankreich (7:3) sind in Gruppe C ungeschlagen geblieben und zählen ebenfalls zum engeren Favoritenkreis. Die Qualität in Englands Kader bleibt trotz der mauen Vorrunde hoch.

Für Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Portugal und Dänemark ging es am letzten Gruppenspieltag nur um die genaue Platzierung. Das Weiterkommen war entweder schon vorher klar - oder stand nicht ernsthaft zur Debatte.

Deshalb dürften jetzt vor allem drei Fragen entscheidend sein: Wer hat sich die Kräfte bisher clever eingeteilt? Wer hat die Chance zur Regeneration genutzt? Und: Wer schafft es am besten, vom Schongang in den K.o.-Phase-Modus zu schalten?