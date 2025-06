Der niederländische Fußball-Nachwuchs hat bei der U21-EM in der Slowakei als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Oranje-Talente setzten sich trotz langer Unterzahl gegen Portugal mit 1:0 (0:0) durch. Im Halbfinale am Mittwoch wartet entweder Titelverteidiger England oder Rekordeuropameister Spanien, die am späten Abend aufeinander treffen. Ernest Poku (84.) erzielte das entscheidende Tor für den Titelträger von 2006 und 2007.