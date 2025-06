Fußball: Deutsche U21 löst Ticket für EM-Viertelfinale

Woltemade legt auf und trifft selbst

Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken agierte Deutschland allerdings etwas zu sorglos. Durch ein Eigentor von Bragas Bright Arrey-Mbi (60.) und einen Gegentreffer von Karel Spacil (66.) büßte der Erfolg an Glanz ein, es hätte sogar noch spannend werden können.

Gegen England um den Gruppensieg

Im Viertelfinale geht es am kommenden Wochenende gegen Spanien oder Italien. Um den Gruppensieg geht es am Mittwoch in Nitra gegen Titelverteidiger England, der vor dem souveränen deutschen Sieg nur ein torloses Remis gegen Slowenien aufweisen konnte.