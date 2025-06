U21-EM: Woltemade schießt DFB-Team zum Auftaktsieg

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Europameisterschaft in der Slowakei gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Trainer Antonio Di Salvo mit 3:0 (2:0). Nick Woltemade erzielte alle drei Tore. Schon beim viel beachteten Erfolg bei der Generalprobe gegen Spanien hatte der Angreifer vom VfB Stuttgart einen Dreierpack geschnürt.

Woltemade auch vom Elfmeterpunkt sicher

Woltemade, der am vergangenen Sonntag noch mit der A-Nationalmannschaft in der Nations League aufgelaufen war, erzielte bereits in der 19. Minute die 1:0-Führung. Noch vor dem Seitenwechsel traf er zum 2:0 (42.). In der zweiten Hälfte stellte der 23-Jährige mit einem Foulelfmeter den Endstand her (82.).