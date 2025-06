U21 mit Teamgeist und Woltemade zum EM-Triumph?

Nach der verpatzten U21-EM 2023 will das DFB-Team in der Slowakei an bessere Zeiten anknüpfen. Die Voraussetzungen sind gut: Seit fast zwei Jahren hat die Elf kein Spiel verloren.

Nick Woltemade (Mitte) ist einer der großen Hoffnungsträger der deutschen U21 bei der EM in der Slowakei. Quelle: Imago

Als die deutsche U21-Auswahl am Sonntag ihr Base Camp im slowakischen Modra bezog, war ihr Star noch nicht dabei. Nick Woltemade, dessen Stern durch seinen Dreierpack im letzten Vorbereitungsspiel gegen Spanien so richtig aufgegangen war, absolvierte noch eine Extra-Schicht in der A-Nationalmannschaft und spielte eine Halbzeit bei der 0:2-Niederlage gegen Frankreich.

Dortmunder und Münchner fehlen wegen Klub-WM

Er könne aus der Zeit mit der A-Mannschaft eine Menge in die U21 mitnehmen, sagte Woltemade. "Die Konzentration, den Fokus im Training. In jedem Training, in jedem Detail das Bestmögliche herauszuholen. Die Siegermentalität der Jungs hier."

15 Spiele ungeschlagen und gespickt mit Stammspielern aus der Bundesliga: Die U21-Nationalmannschaft reitet auf einer Erfolgswelle zur EM in der Slowakei. Was macht die Auswahl so besonders? 29.05.2025 | 14:33 min

Diese Tugend hat sich die deutsche U21 mit einer Serie von sechzehn ungeschlagenen Spielen, von denen dreizehn gewonnen wurden, zuletzt auch selbst wieder erarbeitet. Dementsprechend setzt Nick Woltemade die Ziele auch hoch an:

Wir wollen die guten Leistungen, die wir schon gezeigt haben, auch bei der EM bringen. Das ist für uns die erste größere EM - das wird ein spezieller Moment. „ Nick Woltemade

Diesen Moment kann er mit einigen bisherigen Mitstreitern nicht teilen. Karim Adeyemi und Maximilian Beyer von Borussia Dortmund , Tom Bischoff und Jonas Urbig ( FC Bayern ) sowie der zu RB Salzburg gewechselte Franz Krätzig nehmen an der Klub-WM teil.

Viele Bundesliga-Stammspieler in U21 dabei

"Ich sehe ehrlich gesagt die Mannschaft gar nicht so sehr abhängig von einzelnen Schlüsselspielern", sagte der Journalist und U21-Experte Jan-Christan Müller in der Sendung Bolzplatz . Was diese Mannschaft auszeichne, sei, "dass unglaublich viele Bundesligaspieler diesmal zum Kader gehören, die auch regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz gekommen sind".

Müller meint damit Spieler wie Noah Atubolu, Max Rosenfelder und Merlin Röhl vom SC Freiburg, Nnamdi Collins, Nathaniel Brown und Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt, Paul Nebel und Nelson Weiper von Mainz 05 sowie Rocco Reitz und Lucas Ullrich von Borussia Mönchengladbach. Dazu kommen Brajan Gruda vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion sowie zahlreiche Stammspieler aus der 2. Bundesliga wie Nicolo Tresoldi, dessen Wechsel von Hannover 96 zum belgischen Vizemeister FC Brügge am Samstag bekannt gegeben wurde.

Start ins EM-Jahr : Die U21: Sprungbrett ins A-Nationalteam? Nick Woltemade, Paul Nebel und Co. begeistern, über 10.000 Tickets für die EM-Generalprobe gegen Spanien sind verkauft: Sehen die Fans in Darmstadt die künftige A-Nationalelf? von Jonas Faustmann

Gelungener Neuaufbau bei U21

"Spielzeit ist durch nichts zu ersetzen", sagte U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo im Bolzplatz. Auf Bundesliga-erfahrene Spieler konnte er bei der EM vor zwei Jahren, bei der die deutsche U21 erstmals nach 12 Jahren wieder in der Vorrunde ausschied, in weit geringerem Maße zurückgreifen. Bei jener EM war Di Salvo nach drei Finalteilnahmen und zwei Titeln als Co-Trainer von Stefan Kuntz erstmals als Cheftrainer am Start.

Trainer Antonio Di Salvo Tor 1 Noah Atubolu

23 Tjark Ernst

44 Nahuel Noll Abwehr 4 Bright Akwo Arrey-Mbi

3 Nathaniel Brown

2 Pharrel Nnamdi Collins

14 Tim Oermann

2 Elias Baum

5 Max Rosenfelder

15 Jamil Siebert

13 Lukas Ullrich Mittelfeld 34 Merlin Röhl

17 Brajan Gruda

16 Caspar Jander

7 Ansgar Knauff

6 Eric Martel

21 Paul Nebel

18 Rocco Reitz

11 Jan Thielmann

20 Paul Wanner Angriff 9 Nicolo Tresoldi

19 Nelson Weiper

10 Nick Woltemade

Der Neuaufbau nach dem EM-Aus mit einem stark verjüngten Jahrgang scheint dem akribischen Arbeiter so gut gelungen zu sein, dass sein Team jetzt schon wieder zu den Turnierfavoriten gezählt wird. Im dritten Gruppenspiel wartet zwar mit Titelverteidiger England einer der Topfavoriten, aber in der Gruppe, zu der auch noch die schwer einschätzbaren Slowenen und Tschechen gehören, reicht auch der zweite Platz für die Teilnahme am Halbfinale.

Unterstützung von Trainerlegende Gerland

Bei den erfolgreichen Turnieren der Jahre 2017 bis 2021 waren die Mannschaften von Stefan Kuntz nie die individuell besten, aber die mit dem stärksten Team-Spirit. "Stefan hat ein Händchen dafür, Teamgeist zu schaffen und Glauben zu entwickeln, dass die Mannschaft stärker ist als alles andere", sagte Di Salvo im Sport1-Podcast über seinen Vorgänger. "Das sind Dinge, die ich mir natürlich abgeschaut habe. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich, meinen eigenen Weg zu gehen."

Auf diesem wird er wie vor zwei Jahren von Trainerlegende Hermann Gerland unterstützt. "Ich bin froh, einen so erfahrenen Profi an der Seite zu haben", sagte Di Salvo über seinen Assistenten. "Er ist ein wunderbarer Mensch, der den ein oder anderen Tipp Richtung Lebenserfahrung gibt."