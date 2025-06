Mit zehn Bundesligatoren schoss Paul Nebel seine Mainzer in den Europapokal. Doch erstmal nimmt er Europa mit dem DFB-Nachwuchs ins Visier. Die U21-EM in der Slowakei steht an.

Quelle: Imago

Am Mittwoch startet die U21-Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei. Am Donnerstag will die deutsche Auswahl gegen Slowenien erste Punkte einfahren. Mit dabei: Titelträume und ein aufstrebender Mainzer. Im 4-2-3-1-System von Trainer Antonio Di Salvo ist Paul Nebel links vorne gesetzt.

15 Spiele ungeschlagen und gespickt mit Stammspielern aus der Bundesliga: Die U21-Nationalmannschaft reitet auf einer Erfolgswelle zur EM in der Slowakei. Was macht die Auswahl so besonders? 29.05.2025 | 14:33 min

EM-Achse aus Mainzer Schule

Alles spricht dafür, dass Nebel gemeinsam mit Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) zwei der drei Plätze im offensiven Mittelfeld einnehmen wird. Beide durchliefen die Jugend des 1. FSV Mainz 05 , standen dort aber nie gemeinsam auf dem Platz. In den letzten drei Partien starteten sie gemeinsam im DFB-Trikot und harmonierten auffällig gut. Besonders im Härtetest gegen Spanien setzte das Duo immer wieder Stürmer Nick Woltemade gefährlich in Szene - Gruda mit seiner Dynamik, Nebel mit Spielwitz und Fleiß.

Paul ist sehr gewissenhaft, wenn es darum geht anzulaufen, die Mitte zu schließen, die Aufgaben des Trainers zu erfüllen. „ Antonio Di Salvo, Trainer U21-Nationalmannschaft

Zudem spielt Nebel die zeitgleich stattfindende Klub-WM in die Karten: Mit den Dortmundern Karim Adeyemi und Maximilian Beier sagten zwei potenzielle Startelfkandidaten der U21 ab, um für ihren Verein aufzulaufen.

Karlsruhe als Karriere-Kick

Nebel bringt nicht nur Leidenschaft auf den Platz, sondern auch DFB-Erfahrung in die junge Mannschaft. Seit der U15 trägt er regelmäßig das Trikot der Junioren-Auswahl - oft sogar mit der Kapitänsbinde am Arm. Parallel wächst er im Mainzer Internat Kolpinghaus auf.

Das war natürlich am Anfang nicht ganz so einfach für mich. Aber wenn ich jetzt darauf gucke, (…) war es auch eine sehr, sehr lustige Zeit mit 30 Jungs immer aufeinander zu hocken. „ Paul Nebel über seine Zeit im Mainzer Fußballinternat

Mit 17 feiert er sein Bundesliga-Debüt für die 05er - ein frühes Versprechen, das sich jedoch nicht sofort erfüllt. Es folgt eine Leihe zum Karlsruher SC , die auf dem Papier wie ein Rückschritt wirkt, sich aber als Wendepunkt entpuppt. In der 2. Liga wird Nebel zur Stammkraft, verpasst in zwei Spielzeiten nur eine Partie. Aus dem hochtalentierten, aber noch ungeschliffenen Bundesligatalent wird ein Leistungsträger in Liga Zwei.

Grund zum Jubel: Für den KSC trifft Nebel neunmal und bereitet 17 weitere Tore vor. Quelle: Imago

2024/25 so gut wie Musiala?

In der abgelaufenen Saison gelingt Nebel der Sprung in die Startelf der Mainzer. Abgesehen von einer Gelb-Rot-Sperre, verpasst er in der Rückrunde nur fünf Spielminuten. Am Ende stehen zehn Tore und vier Vorlagen - genauso viele Scorerpunkte wie Jamal Musiala

Paul ist reingekommen und hat direkt gespielt, als hätte er die letzten fünf Jahre Bundesliga gespielt. „ Robin Zentner (Mainz 05)

Die Mainzer Profis Paul Nebel und Robin Zentner über den aktuell guten Lauf ihrer Mannschaft, ihren Trainer Bo Henriksen und die Nachwuchsarbeit der 05er. 08.02.2025 | 17:42 min

Kein Spieler im EM-Kader von Di Salvo stand in dieser Bundesliga-Saison so lange auf dem Platz wie Nebel - 2349 Minuten. Neben seinen technischen Fähigkeiten überzeugt er mit Leidenschaft. Nebel ist im gesamten Ligavergleich der Bundesligaspieler mit den meisten intensiven Läufen - 2916 an der Zahl. Dass er mit 1,69 Metern der Kleinste in Di Salvos Mannschaft ist, fällt dabei kaum auf.

Der Paul ist ein Giftzwerg. „ Dominik Kohr (Mainz 05)

Perspektivisch für Irland?

Sollte Nebel in Zukunft nicht der Sprung in das Nationalteam von Julian Nagelsmann gelingen, bliebe ihm noch eine andere Option. Aufgrund irischer Wurzeln wäre er auch auf der Insel spielberechtigt. Aktuell liegt sein voller Fokus aber auf der U21-Europameisterschaft - im DFB-Trikot.