U21-EM: Wie stark sind die deutschen Gruppengegner?

Als Anfang Dezember in Bratislava die Gruppen für die U21-EM in der Slowakei ausgelost wurden, hatte DFB-Trainer Antonio Di Salvo ein kleines Déjà-vu. "Wir haben mit Tschechien und England zwei Teams dabei, die wir schon bei der EM in Georgien und Rumänien in der Gruppenphase als Gegner hatten", sagte Di Salvo.