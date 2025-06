U21-Fußball-EM: Deutschland scheidet in Vorrunde aus

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo verlor am Mittwoch verdient mit 0:2 (0:2) gegen England. Damit verpassen die DFB-Junioren auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024.

Schlechteste EM-Bilanz für deutsche U21

Doch so reist Titelverteidiger Deutschland nun mit nur einem Punkt aus drei Spielen in der machbaren Vorrundengruppe mit Tschechien (1:2) und Israel (1:1) nach Hause. So schlecht waren Deutschlands U21-Fußballer bei einer EM-Teilnahme noch nie. Seit der Einführung der Gruppenphase holte das Team immer mindestens einen Sieg, wenn es qualifiziert war.