Sieg beim Auftakt der U21-EM: Nur die erste große Woltemade-Show?

Nach dem souveränen 3:0 (2:0)-Auftaktsieg der deutschen U21-Nationalmannschaft über Slowenien machte Nick Woltemade, was ihn schon über 86 Minuten im Schatten der Burg Nitra ausgezeichnet hatte: Er blieb einfach cool.

Keine Frage war dem dreifachen Torschützen (19., 42., 82. Minute/Foulelfmeter) zu plump. Auch nicht jene, die ihn daran erinnerte, dass er gerade seinen zweiten Dreierpack in Folge für die DFB-Junioren erzielt hatte. Und dass er, wenn er so weitermache, in bis zu fünf weiteren Turnierspielen ja 15 Tore nachlegen werde.