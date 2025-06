Vor dem Duell gegen England: Wie stark rotiert die deutsche U21?

Das EM-Viertelfinale hat Deutschlands U21-Nationalmannschaft schon in der Tasche. Die Gegnerkonstellation für die Runde der letzten Acht steht fest. Verlieren die deutschen Junioren nicht, bekommen sie es mit Spanien zu tun, bei einer Niederlage gegen Titelverteidiger England (21 Uhr) wartet Italien auf das Team von Cheftrainer Antionio Di Salvo. Das Rennen um Platz eins in Gruppe B bleibt also spannend - genauso wie die Aufstellung, die Di Salvo ins Rennen schicken wird.

Trainer Di Salvo muss Startelf verändern

Nur 72 Stunden zwischen den Spielen

"Es gibt definitiv Gedanken", hatte der Coach deshalb am späten Sonntagabend auf die Frage nach einer möglichen Rotation geantwortet. Allzu tief ließ sich der 46-Jährige jedoch nicht in die Karten schauen:

Wie viel Rotation darf es also sein? Die Zahl der Umstellungen dürfte am Ende auch davon abhängen, wie gut sich das Stammpersonal von den bisherigen Strapazen erholt. Zwischen dem Spiel gegen Tschechien, das von vielen Nickligkeiten geprägt war, und dem kleinen Klassiker gegen Titelverteidiger England liegen genau 72 Stunden.

Regeneration steht im Vordergrund

Am Montag gab Di Salvo seinen Jungs "ein paar Stunden" frei - was der DFB-Nachwuchs dankend annahm. "Ich spare mir meine Körner fürs nächste Spiel", kündigte Nick Woltemade mit Blick auf sein Pensum in den vergangenen Wochen an.