Deutsche U21: Glaube an EM-Titelchance wächst

Ist die deutsche U21 reif für den EM-Titel? Quelle: Witters

Nach dem 4:2 (2:0)-Sieg der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Tschechien herrschte kurz verkehrte Welt in Dunajská Streda. Der tschechische Anhang in der MOL Aréna feierte sein Team vor der Kurve - und das so frenetisch, dass man sich fragen musste, wer gerade den vorzeitigen Einzug ins EM-Viertelfinale perfekt gemacht hatte.

Der Jubel des siegreichen DFB-Nachwuchses ging da fast schon unter. Präsident Bernd Neuendorf und Sportchef Rudi Völler, der sich auch das zweite Match der U21 nicht entgehen ließ, gratulierten nahe der Ersatzbank. Auf der halben Ehrenrunde herzten dann viele Spieler ihre mitgereisten Familienmitglieder.

Zwei Tore aufgelegt, eines selbst erzielt: Nick Woltemade führt die deutsche U21 beim 4:2 gegen Tschechien zum zweiten Sieg. Der Einzug ins EM-Viertelfinale ist vorzeitig perfekt. 16.06.2025 | 1:02 min

Woltemade wieder mit drei Torbeteiligungen

Und so verging fast eine Stunde, bis der zweite Erfolg im zweiten Gruppenspiel fachkundig eingeordnet war. Immerhin: An Erkenntnissen mangelte es den Protagonisten nicht. "Wir wollten heute mit sechs Punkten vorzeitig ins Viertelfinale einziehen", sagte U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo:

Ich habe eine Mannschaft gesehen, die von der ersten Minute daran geglaubt und gebissen und ihre spielerischen Fähigkeiten so eingesetzt hat, dass wir das Spiel gewonnen haben. „ U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo

Für Stürmer Nick Woltemade, der wie schon beim 3:0-Auftaktsieg gegen Slowenien drei Torbeteiligungen - diesmal verteilt auf einen Treffer und zwei Vorlagen - und die Auszeichnung als "Player of the Match" abräumte, war hinterher klar: "Wir haben eine hohe Qualität, auch eine hohe individuelle Qualität. Wenn wir es dann noch annehmen, in die Zweikämpfe zu gehen, und uns nicht ausruhen, können wir nur Stärke daraus ziehen."

Bereit für den großen EM-Wurf

Mittelfeldlenker Rocco Reitz dachte bereits etwas weiter. "Das sendet natürlich schon irgendwas an die Konkurrenz", befand der Gladbacher, der dann fast beschwichtigend anmerkte: "Aber das Wichtigste ist, dass unser Selbstbewusstsein weiter gestärkt wird."

Die Erkenntnis, bereit zu sein für den großen EM-Wurf, reift im deutschen Lager. Dass Tschechien nach den Toren von Nicolò Tresoldi (34.), Paul Nebel (41.), Woltemade (54.) und Eric Martel (58.) binnen sechs Minuten von 0:4 auf 2:4 stellte (Eigentor Bright Arrey-Mbi/60., Karel Spacil, 66.), muss nicht beunruhigen. Dafür fand die Di-Salvo-Elf nach einem dreifachen Wechsel zu schnell in ihren Rhythmus zurück.

Der spürbar wachsende Glaube an die Titelchance dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass sich kein anderes Top-Team bisher so spielstark zeigt wie das deutsche Team. Italien machte bei seinen 1:0-Erfolgen gegen Rumänien und Gastgeber Slowakei nach frühen Führungen nicht mehr als das Nötigste. Spanien, der zweite mögliche Viertelfinalgegner der DFB-Junioren, feierte nur mit viel Dusel zwei späte Siege gegen die Slowaken (3:2) und dezimierte Rumänen (2:1).

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo muss bei der EM auf einige Leistungsträger verzichten. Mit dabei ist dafür Nick Woltemade, einer der Aufsteiger der vergangenen Fußball-Saison. 11.06.2025 | 1:37 min

Reitz: "Nehmen wir, wie es kommt"

Kein Wunder also, dass Reitz "völlig egal" ist, wer aus Italien oder Spanien am Dienstag (21 Uhr) als Erster und Zweiter der Gruppe A in die Runde der letzten Acht einzieht: "Das nehmen wir, wie es kommt." "Taktiert wird nicht", stellte indes auch Coach Di Salvo mit Blick auf den deutschen Vorrundenabschluss am Mittwoch (21 Uhr) gegen England in Gruppe B klar:

Das Spiel gegen England ist ein Highlight-Spiel für jeden. Das wollen wir so gestalten, dass wir am Ende die Nummer eins in der Tabelle sind. „ U21-Coach Antonio Di Salvo

Rotation gegen England?

Die Vorfreude auf das Match gegen den Titelverteidiger, der am frühen Sonntagabend nur zu einem 0:0 gegen Slowenien kam, ist groß. "Ich würde gerne gegen England spielen. Aber wenn der Trainer einem anderen die Möglichkeit geben will, ist das auch fein", betonte Reitz - der noch "keine Ahnung" bezüglich einer möglichen Rotation hatte.

Di Salvo wusste offenbar schon mehr. "Es gibt definitiv Gedanken", ließ der Deutsch-Italiener durchblicken: "Wir haben einige Spieler, die schon angeschlagen ins Spiel gegangen sind."