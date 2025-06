Späte Ekstase: Merlin Röhl (rechts) bejubelt mit Nelson Weiper seinen Siegtreffer zum 3:2 gegen Italien. Quelle: IMAGO/DeFodi Images

Der Traum vom vierten EM-Titel nach 2009, 2017 und 2021 für die deutschen U21-Junioren lebt: Die DFB-Auswahl gewann in Dunajska Streda das Viertelfinale gegen Italien mit 3:2 nach Verlängerung (2:2, 1:1) und trifft im Halbfinale auf Frankreich.

Luca Koleosho hatte Italien in Führung gebracht (58.), doch Nick Woltemade (68.) und Nelson Weiper (87.) drehten zunächst die Partie. Giuseppe Ambrosino rettete Italien, das nach zwei Gelb-Roten Karten in doppelter Unterzahl spielte, in die Verlängerung (90.+6). Als es schon nach Elfmeterschießen aussah, traf Merlin Röhl zum deutschen Sieg (117.). Zuvor hatte sich Frankreich dank eines späten Doppelschlags mit 3:2 (1:1) gegen Dänemark durchgesetzt.

Woltemade hat erste gute Chance

Nach der großen Rotation im dritten Gruppenspiel gegen England ließ DFB-Trainer Antonio Di Salvo wieder die Startelf aus den ersten beiden EM-Partien ran. Nick Woltemade, mit vier Toren bisheriger Top-Torschütze dieser U21-EM , hatte auch gegen Italien die erste gute Chance. Der Stürmer vom VfB Stuttgart ließ im Strafraum mehrere Gegenspieler aussteigen, traf aber beim Abschluss aus rund elf Metern den Ball nicht voll.

Nach guter deutscher Anfangsphase kam Italien besser ins Spiel und hatte in der 30. Minute die große Chance zur Führung. DFB-Torwart Noah Atubolu kam zwar noch an eine abgefälschte Flanke heran, doch der Ball landete beim Italiener Matteo Prati, dessen akrobatischer Schuss ans Außennetz ging.

Italien zieht nach der Pause an und trifft

In den folgenden Minuten ging es Schlag auf Schlag. Zum zweiten Mal kam Prati zu einem gefährlichen Abschluss, wurde aber geblockt. Im Gegenzug scheiterte Paul Nebel nach feinem Pass von Brajan Gruda am italienischen Keeper Sebastiano Desplanches, so dass es torlos in die Pause ging.

Nach dem Wechsel scheuten zunächst beide Mannschaften das Risiko, dann zog Italien das Tempo an. Zunächst konnte Atubolu noch gegen den frei durchgelaufenen Wilfried Gnonto retten (56.), doch nur zwei Minuten später war der deutsche Keeper machtlos. Der starke Luca Koleosho zog mit dem Ball aus dem Mittelfeld kommend von der linken Seite nach innen und traf mit Hilfe des Innenpfostens aus 17 Metern zur verdienten italienischen Führung.

Fünftes Turniertor von Nick Woltemade

DFB-Trainer Di Salvo wechselte nach dem Rückstand dreimal und brachte unter anderem Merlin Röhl, der nach einem Eckball fast direkt getroffen hätte (67.), aber Desplanches reagierte glänzend. Nur eine Minute später war Desplanches aber machtlos, als Woltemade ebenfalls nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Gnonto (80.), der weinend den Platz verließ, spielte Italien in Unterzahl und zahlte dafür schnell und teuer. Eine Flanke von Röhl verlängerte Woltemade auf Nelson Weiper, der sehenswert in den Winkel traf (87.). Nun lagen bei Italien die Nerven blank: Mattia Zanotti sah Gelb, meckerte und flog mit Gelb-Rot ebenfalls vom Platz (90.). Neun Italiener kamen noch zu einem aussichtsreichen Freistoß - und der saß zum Schock der deutschen Mannschaft: Giuseppe Ambrosino schoss den Ball in den Winkel und erzwang die Verlängerung (90.+6).

Röhl erzielt den erlösenden Siegtreffer

Gegen neun tief stehende Italiener tat sich die DFB-Auswahl zunächst schwer. Rocco Reitz scheiterte mit einem Distanzschuss an Desplanches (102.), der kurz darauf gegen Woltemade Kopf und Kragen riskieren musste, aber klären konnte. Gegen Röhls Kracher von der Strafraumgrenze war dann aber auch der starke italienische Torhüter machtlos (117.).

Ich bin einfach nur glücklich, dass wir im Halbfinale stehen. Ich bin mausetot. „ Kapitän Eric Martel