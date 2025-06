Balitsch vor U19-EM: "Jungs wissen, dass sie gut sind"

Die Endrunde der U19-Europameisterschaft wird vom 13. bis 26. Juni in Rumänien ausgetragen. In der Vorrunde treten acht Mannschaften in zwei Gruppen an, die Erst- und Zeitplatzierten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Deutschland bestreitet sein erstes Spiel am 14. Juni gegen die Niederlande und trifft in der Vorrunde außerdem noch auf England (17.6.) und Norwegen (20.6.) Titelverteidiger und Rekordsieger mit zehn Titeln ist die Auswahl Spaniens, das in seiner Gruppe auf Dänemark, Rumänien und Montenegro trifft.