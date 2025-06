Fußball: 5:5 nach 5:1 gegen England: U19 droht frühes EM-Aus

Den deutschen U19-Junioren droht nach einem wilden Spiel gegen England das Aus in der Gruppenphase der EM in Rumänien. Trotz einer 5:1-Führung reichte es für den DFB-Nachwuchs mit einigen U17-Weltmeistern am Ende nur zu einem 5:5 (4:1). Damit hat die Mannschaft von Trainer Hanno Balitsch den Einzug ins Halbfinale nicht mehr selbst in der Hand.