Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Kevin Trapps Abschied von Eintracht Frankfurts steht unmittelbar bevor. Der Torwart stand im DFB-Pokalspiel gegen den Fünftligisten FV Engers nicht in der Startelf. "Kevin Trapp befindet sich in Gesprächen mit einem anderen Verein und fehlt daher heute im Kader", teilte die Eintracht mit. Die Ablösesumme für den von Medien kolportierten Wechsel zum FC Paris soll bei einer Million Euro liegen.

Unter der Woche hatte die Eintracht schon bekanntgegeben, dass Abwehrspieler Robin Koch der Nachfolger von Trapp als Kapitän sein wird.