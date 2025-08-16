  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Ole Werner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ole Werner

|
Ole Werner ist ein deutscher Fußballtrainer und seit 2025 Cheftrainer bei RB Leipzig. Davor coachte Werner den SV Werder Bremen und Holstein Kiel. Mit Kiel gelang ihm in der Saison 2020/21 ein Sieg gegen Bayern München im DFB-Pokal. Mit Werder schaffte er nach der Saison 2022 den Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Aktuelle Nachrichten zu Ole Werner