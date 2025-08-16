Menü
Thema
Ole Werner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe
Ole Werner
|
Ole Werner ist ein deutscher Fußballtrainer und seit 2025 Cheftrainer bei
RB Leipzig
. Davor coachte Werner den
SV Werder Bremen
und
Holstein Kiel
. Mit Kiel gelang ihm in der Saison 2020/21 ein Sieg gegen
Bayern München
im
DFB-Pokal
. Mit Werder schaffte er nach der Saison 2022 den Wiederaufstieg in die
Bundesliga
.
Aktuelle Nachrichten zu Ole Werner
mit Video
Trainingsauftakt in Leipzig
:
Wie Klopp und Werner RB umbauen wollen
von Ullrich Kroemer
Vertrag bis 2027
:
Fix: Ole Werner wird Leipzig-Coach
Nachfolger von Trainer Werner
:
Elversberg-Coach übernimmt bei Werder
Bremen trennt sich von Trainer
:
Warum Werner bei Werder gehen musste
von Ralf Lorenzen
Bremen empfängt Frankfurt
:
Werders Probleme mit dem Nachwuchs
von Ralf Lorenzen
Vor Viertelfinale im DFB-Pokal
:
Werder-Coach Werner gibt sich angriffslustig
Bremen empfängt Leverkusen
:
Werder will den Tor-Fluch brechen
von Ralf Lorenzen