Der VfB Stuttgart vermeldet den nächsten Stürmer-Abgang. Einen Tag nach Jacob Bruun Larsen (FC Burnley) geht auch sein Sturmkollege Wahid Faghir. Der 21-Jährige läuft künftig für seinen dänischen Jugendklub Vejle BK auf.

Seit seinem Wechsel zum VfB 2021 machte er für die Profis sieben Spiele. In der abgelaufenen Saison war Faghir ein fester Bestandteil der U21 des VfB und hatte mit zwölf Toren in 30 Spielen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt in der 3. Liga.