FC Augsburg: Welche Pläne hat Sandro Wagner?

Sandro Wagner hat große Pläne mit dem FCA. Quelle: firo Sportphoto

Als Sandro Wagner erstmals ausführlich über seine Vorstellungen von der Arbeit als Chefcoach sprach, hatte er gerade erst seine Profilaufbahn beendet und beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Stürmertrainer der Nachwuchsteams begonnen. Doch Wagner wusste schon im November 2020 genau, was er will und was nicht.

Als Co-Trainer in der Bundesliga sehe er sich nicht, "ich möchte von Anfang an Cheftrainer sein", sagte Wagner. Beim FC Augsburg wird er das nun erstmals mit einem Vertrag bis 2028. Vorher möchte sich Wagner zunächst aber wieder auf den Abschluss seiner Aufgabe als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Final Four der Nations League in der kommenden Woche konzentrieren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader für das Finalturnier der Nations League bekannt gegeben. Mit dabei sind Nick Woltemade und Tom Bischof. 22.05.2025 | 0:37 min

Wagner als heiße Aktie auf Trainermarkt

Danach wird Wagner im Hintergrund die Planung mit dem FCA vorantreiben. In Augsburg müssen sie nach der Trennung vom bisherigen Trainer Jess Thorup zudem einen Nachfolger für den ebenfalls geschassten Sportdirektor Marinko Jurendic finden.

In rund einem Monat will der FC Augsburg Wagner vorm Trainingsauftakt vorstellen. Es könnte die am besten besuchte Pressekonferenz in der Geschichte des FCA werden. Denn Wagner hat mit seinem selbstbewussten Auftreten schon als Spieler fasziniert und polarisiert. Nun gilt der 37-Jährige als heiße Aktie auf dem deutschen Trainermarkt.

Wagners Aufstieg mit Unterhaching

Dabei verfügt er als Chefcoach bisher nur über die Erfahrung aus zwei Jahren in Unterhaching. Die Spielvereinigung hatte er 2021 in der Regionalliga übernommen und 2023 nach dem Aufstieg in die dritte Liga gen DFB verlassen.

Die Augsburger und Wagner hatten in mehrtägigen Gesprächen festgestellt, dass ihre Vorstellungen sehr gut zusammenpassen. Seine Überzeugungen hatte Wagner schon 2020 im kicker-Interview verdeutlicht.

Menschenführung für Wagner "der Schlüssel"

Ein souveräner Trainer kommuniziere mit seinen Spielern und lasse ihre Meinungen in seine Entscheidungen einfließen. Eine gute Menschenführung sei für ihn "der Schlüssel, um ein guter Trainer zu sein", sagte Wagner damals.

Fußballerisch sei ihm "eine hohe Aktivität bei eigenem Ballbesitz wichtig. Ich will offensiven, aggressiven Fußball spielen lassen und in erster Linie meinen Stil durchdrücken", aber es gelte, "meine Idee an die vorhandenen Spieler anzupassen".

Thorup setzte auf defensive Stabilität

Es wird spannend zu beobachten sein, inwieweit sich Ambitionen und Realität in Augsburg miteinander vereinbaren lassen. Neben einem mutigen Spielstil ist beim FCA eine forcierte Integration von Nachwuchskräften in den Profikader gewünscht. Diese Ziele hätten Thorup und Jurendic nicht genug verfolgt, finden sie im Verein.

Die Mannschaft hatte ihre zwischendurch elf Ligaspiele ohne Niederlage und 683 Minuten ohne Gegentor vor allem durch defensive Stabilität erreicht. Das Spiel nach vorne aber lahmte. Im letzten Saisonviertel wurde die mögliche Qualifikation für den Europapokal wie im Vorjahr verpasst. Nach Punkten war es dennoch der drittbeste Ertrag des FCA seit dem Aufstieg 2011.

Sport : Bundesliga - 2024/25 Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Wagner noch im DFB-Trainerlehrgang

Doch im Verein wünschen sie sich Ausreißer nach oben in der Tabelle. Für ihre 15. Bundesligasaison bringt Wagner seine klaren Ideen mit, um den FCA von einer grauen in eine bunte Maus zu verwandeln. Genauso überzeugt wie die Vereinsführung von Wagners sportlichem Ansatz soll er von den Klubstrukturen sein und von Talenten im Kader wie Mert Kömür.

Die Augsburger haben ihre Wunschlösung gefunden und Wagner seinen Wunscheinstieg bei einem etablierten Mittelklasseverein der Bundesliga. Wie gut sich die jeweiligen Ambitionen im Alltag umsetzen lassen, ist die spannendste Frage des spannendsten Trainerprojekts der Bundesliga. Nebenbei muss Wagner bis Januar 2026 im DFB-Trainerlehrgang noch die Pro-Lizenz erwerben. Fest steht: Er hat viel vor als Chefcoach des FCA.

Matthäus, Basler, Effenberg: Mehr Theater als beim FC Hollywood war im Fußball nie. Wie ist das heute? Wie hat sich die Branche verändert? Und was macht einen Typen eigentlich aus? 16.01.2025 | 16:02 min