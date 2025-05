Kommt jetzt Sandro Wagner?

Zuletzt wurde heftig spekuliert, dass Sandro Wagner auf den Dänen Thorup folgen könnte. Wagner, der als Co-Trainer der Nationalmannschaft nach der Nations-League-Endrunde Anfang Juni aufhören wird und zeitnah Cheftrainer in der Bundesliga werden möchte, wäre ein großer Überraschungscoup. Thorups Vertrag lief noch bis zum 30. Juni 2026.

Geschäftsführer: "Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen"

"Wir bedanken uns bei Jess Thorup für seinen Einsatz in den vergangenen knapp zwei Jahren für den FC Augsburg. Jess hat sich zu jeder Zeit voll und ganz mit dem FCA identifiziert und uns in den letzten beiden Jahren stabilisiert. Die Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen", erklärte Geschäftsführer Michael Ströll.

Viel zu viel Graue Maus

Vor dieser Saison hatte Ströll den Wunsch geäußert, das Image der Grauen Maus in deren 14. Bundesligasaison endlich abzustreifen. In der Saisonanalyse entschieden die Verantwortlichen, das Projekt nicht weiter mit Thorup anzugehen.

Wie schon in der Spielzeit 2023/24, als fünf Niederlagen im Endspurt einen internationalen Startplatz kosteten, brach der FC Augsburg auch jetzt ein. Nun waren es nach einer lange herausragenden Rückrunde, die Thorups Team sogar vorübergehend an den Europapokalplätzen schnuppern ließ, vier Niederlagen im Endspurt.

Auch Sportdirektor weg

In Thorup muss in Augsburg ein beliebter Trainer gehen. Der den Leuten so zugewandte Däne hatte die Fuggerstädter im Oktober 2023 von Enrico Maaßen übernommen und solide geführt.