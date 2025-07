Die Baustellen auf der Säbener Straße vor dem Hauptsitz des FC Bayern wirkten in jüngster Zeit wie eine Metapher. Auch beim deutschen Rekordmeister sind sie ja dabei, einige Umbauten vorzunehmen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany befindet sich zwar derzeit im Urlaub. Doch im Hintergrund wird weiter am Kader gewerkelt.

So richtig voran ging es bisher allerdings nicht. Vor allem bei Florian Wirtz, 22, mussten die Münchner einen Tiefschlag hinnehmen, als sich der deutsche Nationalspieler für einen Wechsel zum FC Liverpool entschied. Von ihrem Bemühungen um Flügelspieler Nico Williams, 22, nahmen sie selbst Abstand, nachdem ihnen die Gehaltsvorstellungen des spanischen Nationalspielers zugetragen worden waren.

Musialas Fraktur erschüttert Eberls Kaderplanung

Dass sich bei der Klub-WM auch noch Jamal Musiala den linken Knöchel so sehr verrenkte, dass sein Wadenbein brach und dieses Kalenderjahr für ihn so gut wie gelaufen sein dürfte, vermasselte den Bayern endgültig die Sommerlaune.

Sportvorstand Max Eberl ließ sogar in der Klubmitteilung durchblicken, wie erschüttert er ist - und auch seine Kaderplanung. "Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern", sagte Eberl, "jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat."

Bisher Bischof und Tah verpflichtet

Zur Nebensache wurde sogar die sportliche Enttäuschung, in einem internationalen Wettbewerb wieder einmal deutlich den angestrebten Titel verpasst zu haben, diesmal durch das 0:2 im Viertelfinale gegen den Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain.

Einige Abgänge, aber nur Tel bringt wirklich Geld

Bei den Abgängen tat sich dagegen mehr. Thomas Müller, 35, verabschiedete sich mit noch ungeklärter Zukunft nach 25 Jahren im Verein ebenso wie Leroy Sané (29/Galatasaray) und Eric Dier (31/Monaco). Hinzu kamen weitere Abgänge von Talenten. Nennenswerte Einnahmen wurden nur mit dem Verkauf von Mathys Tel an Tottenham Hotspur für angeblich 35 Millionen Euro erzielt.

Es ist das absolut wahrscheinlichste Szenario, dass Nick in der Saison 2025/26 unsere Farben tragen wird.

Chiffren vom VfB im Woltemade-Poker

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle ließ jüngst wissen, er sei sicher, dass Woltemade auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokalsieger spielen werde, "außer die Bayern machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen."

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ergänzte nun via Bild-Zeitung, es sei "das absolut wahrscheinlichste Szenario, dass Nick in der Saison 2025/26 unsere Farben tragen wird". Allerdings könne "niemand in die Zukunft schauen und deshalb gibt es auch keine absoluten Aussagen".