Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben Edna Imade verpflichtet. Die 24 Jahre alte Stürmerin kommt nach Vereinsangaben vom spanischen FC Granada. In München erhält sie einen Vertrag bis 2029, spielt aber in der kommenden Saison weiter in Spanien. Mit Real Sociedad San Sebastián wurde ein einjähriges Leihgeschäft vereinbart.

In der abgelaufenen Saison belegte die Stürmerin mit 16 Treffern in 29 Partien den zweiten Platz in der Torschützinnenliste - geteilt mit Barcelonas Star Alexia Putellas.