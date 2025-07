Klub-WM, Halbfinale, kurz vor der Pause. Ein intensiver Zweikampf zwischen Paris-Keeper Donnarumma und Bayern-Star Jamal Musiala , der danach liegen bleibt. Sein Fuß sieht so schlimm aus, dass selbst der Torhüter der Franzosen sein Gesicht vor Schock in seinem Trikot vergräbt. Musiala muss runter - Wadenbeinbruch, mehrere Monate Ausfall

Mit ihm bricht einer der wichtigsten Leistungsträger des Rekordmeisters vorerst weg. Und das gerade in einer Phase, in der die Offensive sowieso schon nicht so üppig besetzt ist wie gewohnt. Die Verletzung des Jungstars setzt die Verantwortlichen des FC Bayern München auf dem Transfermarkt noch mehr unter Druck als bisher.

Absagenflut auf dem Transfermarkt

Bei Florian Wirtz sah sich der deutsche Rekordmeister lange in der Pole Position, Nico Williams blieb lieber in Bilbao und dann gibt es da ja noch das Interesse an Nick Woltemade, für den der VfB Stuttgart aber eine enorm hohe Ablöse fordert. Noch mehr Namen werden die nächsten Wochen wohl durch die Säbener Straße geistern, denn die Münchner haben Bedarf.

Mäßige Saison der Bayern

Die Saison kann für keinen in München zufriedenstellend gewesen sein. Im Kalenderjahr 2025 haben die Münchner mit Bratislava und Celtic Glasgow nur zwei Teams in Europa bezwingen können, die nicht in der Bundesliga spielen.

Die fehlende Selbstkritik

Auch nach den Abgängen von Müller und Sané war bei den Bayern nichts von Selbstkritik zu spüren - oder nach dem Aus in der Champions League gegen Inter Mailand, es hätten ja nur "Nuancen" gefehlt. Doch alle immer wieder aufkommenden Probleme bringen Unruhe in den Verein, denn die Schlagzeilen reißen kaum ab.

Bayern nicht unterschätzen

Unterschätzen sollte man den Rekordmeister auf keinen Fall, in der Vergangenheit hatte er in den verzwicktesten Situationen seine Kreativität unter Beweis gestellt. Auch Eberl hat oft genug bewiesen, was er kann. Doch es braucht wieder Erfolgserlebnisse an der Säbener Straße, im Zweifel erstmal nur um wieder etwas Ruhe in den Verein zu bringen.