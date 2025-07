Beim Spiel von FC Bayern München gegen Paris Sain-Germain hat sich Musiala schwer verletzt. Quelle: Imago

Nach der womöglich schweren Verletzung von Jamal Musiala hat die Fußball-Welt Genesungswünsche an den Nationalspieler gerichtet. Der Nationalspieler erlitt bei der Klub-WM gegen PSG nach Medienberichten einen Wadenbeinbruch. Auf dem Feld hatten sich Mitspieler und Gegner beim Anblick von Musialas stark abgespreiztem Bein geschockt die Hände vors Gesicht gehalten, während Musiala unter starken Schmerzen vom Feld getragen werden musste.

"Ich hoffe, du erholst dich schnell und kannst bald wieder glänzen. Der Fußball braucht dein Talent", schrieb etwa der Brasilianer Neymar bei Instagram.

Wirtz macht Musiala Mut

Nationalmannschaftskollege Florian Wirtz äußerte sich ebenfalls in den Sozialen Medien:

Bleib stark, Bruder. Du kommst stärker zurück. „ Florian Wirtz

Torwart Gianluigi Donnarumma, der beim 0:2 des FC Bayern im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain mit Musiala folgenschwer zusammengeprallt war, richtete aus: "All meine Gebete und Genesungswünsche sind mit dir".

Neuer kritisiert Donnarumma

Bayern-Kapitän Manuel Neuer übte derweil Kritik an seinem Torwart-Kollegen. "Es war eine Situation, wo man nicht unbedingt so reingehen muss", sagte der 39 Jahre alte Neuer nach dem 0:2 in Atlanta. "Das ist schon risikofreudig, da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers oder auch Mitspielers einfach in Kauf", äußerte Neuer zur Aktion von Donnarumma, der bei seiner Rettungstat nicht nur den Ball abwehrte, sondern auch Musiala wegräumte.

Wir drücken Jamal die Daumen, dass die Verletzung nicht so schwer ist. Aber sie wird sicherlich schwer sein, so wie ich das sehe. „ Manuel Neuer

"Es ist nicht das Ergebnis, das mein Blut zum Kochen bringt", sagte ein "wütender" Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem in vielerlei Hinsicht bitteren 0:2 gegen Paris Saint-Germain, "sondern die Tatsache, dass so etwas jemandem passiert, der das Spiel so liebt und der für uns so wichtig ist".

Jamal Musiala glänzt in dieser Saison mit neuen Offensivqualitäten. Seine Effizienz will er auch in den letzten zwei Länderspielen des Jahres nachweisen. 12.11.2024 | 0:52 min

Matthäus regt neuen Müller-Vertrag an

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken erklärte im Vereins-TV des BVB, er hoffe, dass Musiala, der gegen PSG nach drei Monaten erstmals wieder in der Startelf der Münchner gestanden hatte, "so wiederkommt, wie er vorher auf dem Rasen gestanden hat. Und das ist nicht nur für Bayern-Fans wichtig, sondern für alle, die den Fußball lieben."

Bei Bild zeigte sich derweil Rekordnationalspieler Lothar Matthäus "total schockiert" von der Verletzung, die Musiala erneut zu einer langen Auszeit zwingen dürfte. Der FC Bayern, so Matthäus, "sollte sich in dieser Situation überlegen, ob Thomas Müller nicht noch einen Vertrag über ein halbes Jahr bekommen sollte."

Müller: "Nichts mit der Realität zu tun"

Der Routinier hatte gegen PSG sein 756. und letztes Pflichtspiel für die Bayern bestritten. Mutmaßungen, wonach er als Ersatz für Musiala noch einmal einen Vertrag in München unterzeichnen könnte, hätten jedoch "nichts mit der Realität zu tun", sagte Müller.

Auch Sportvorstand Max Eberl hatte betont, dass eine Verlängerung mit Müller "tatsächlich nicht unser Gedanke" sei.

Sommer 1995: Der FC Bayern stellt eine neue Mannschaft zusammen. Neuzugang Jürgen Klinsmann löst große Euphorie aus. Nur einer kann nichts mit ihm anfangen: Lothar Matthäus. 10.01.2025 | 43:26 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel