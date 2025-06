Jess Thorup - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Jess Thorup wurde 1970 in Hjerting in Dänemark geboren. Seine Spielerkarriere begann 1989 beim Fußballverein Odense BK, der im selben Jahr den dänischen Meistertitel gewann. 1996 wechselte er nach Deutschland und spielte beim KFC Uerdingen 05 in der 2. Bundesliga . Anschließend spielte er beim österreichischen FC Tirol Innsbruck im Sturm, bevor er 1998 nach Dänemark zurückkehrte. 2006 begann Thorup seine Trainerkarriere und betreute verschiedenste dänische Mannschaften. Darauf folgten Trainerstationen beim KAA Gent, FC Kopenhagen und seit 2023 beim FC Augsburg.