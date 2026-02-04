Sebastian Hoeneß - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sebastian Hoeneß
Sebastian Hoeneß ist deutscher Fußballtrainer. Seit April 2023 trainiert er den VfB Stuttgart. Davor war er Trainer der TSG Hoffenheim. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Trainer Sebastian Hoeneß.
Aktuelle Nachrichten zu Sebastian Hoeneß
Biografie
Sebastian Hoeneß, 1982 in München geboren, ist ein deutscher Fußballtrainer. Nach seiner Jugendzeit beim VfB Stuttgart und FC Bayern München setzte er seine Spielerkarriere bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC und der TSG Hoffenheim fort. Nach seinem Wechsel ins Trainerfach macht er sich im Nachwuchsbereich von RB Leipzig und Bayern München einen Namen. 2019 übernahm Hoeneß die zweite Mannschaft des FC Bayern und führte diese 2020 zum Gewinn der 3. Liga. Von 2020 bis 2022 war er Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Seit April 2023 ist er Cheftrainer des VfB Stuttgart. Sebastian Hoeneß kommt aus einer bekannten Fußballfamilie. Sein Vater ist Dieter Hoeneß und sein Onkel Uli Hoeneß.