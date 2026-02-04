  3. Merkliste
Sebastian Hoeneß - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sebastian Hoeneß

Sebastian Hoeneß ist deutscher Fußballtrainer. Seit April 2023 trainiert er den VfB Stuttgart. Davor war er Trainer der TSG Hoffenheim. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Trainer Sebastian Hoeneß.

Aktuelle Nachrichten zu Sebastian Hoeneß

  1. Jamie Leweling (links) feiert seinen Treffer zum 1:0.

    Leweling trifft doppelt: Europa League: VfB siegt klar in Deventer

  2. Bilal el Khannous (Mitte) mit Fenerbahces Edson Alvarez und Ismail Yuksek.

    Europa League:Elfmeter bringt Stuttgart in Istanbul zu Fall

  3. Sebastian Hoeneß

    Offensiv-Puzzle in Stuttgart:Hoeneß muss jetzt langsam kreativ werden

    von Christoph Ruf
  4. Jeff Chabot und Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart jubeln mit der Mannschaft nach dem Tor zum 3:1 gegen YB Bern.

    "Attraktive Lose" für Stuttgart:Alles Wichtige zur Europa League 2025/26

    von Jonas Faustmann
  5. Das Team des VfB Stuttgart feiert mit Trainer Sebastian Hoeneß den Sieg des DFB-Pokals.

    Stuttgart nach dem Pokalsieg:Der VfB freut sich auf Europa und die Bayern

    von Maik Rosner
    mit Video4:35
  6. VfB: Sebastian Hoeneß

    DFB-Pokal: Halbfinale:Erfolgshungriger VfB empfängt Leipzig

    von Marc Windgassen
    Video0:40
  7. Angelo Stiller (li.) und Sebastian Hoeneß

    Stuttgarter Ergebniskrise:VfB: Endlich Erfolgserlebnis gegen Frankfurt?

    von Christoph Ruf
  8. Sebastian Hoeneß (Trainer).

    Vertragsverlängerung bis 2028:Trainer Hoeneß bleibt VfB Stuttgart treu

    mit Video9:37
  9. Bilal Toure El

    Stuttgart hat Atalanta zu Gast:Touré lässt VfB-Herzen höher schlagen

    von Christoph Ruf
  10. Fußball: Bundesliga, VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim: Stuttgarts Cheftrainer Sebastian Hoeneß (l) gibt Anweisungen an Stuttgarts Jamie Leweling.

    111. Süd-Gipfel der Bundesliga:Bayern gegen VfB: Duell der "großen Nummern"

    von Christoph Ruf

Biografie

Sebastian Hoeneß, 1982 in München geboren, ist ein deutscher Fußballtrainer. Nach seiner Jugendzeit beim VfB Stuttgart und FC Bayern München setzte er seine Spielerkarriere bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC und der TSG Hoffenheim fort. Nach seinem Wechsel ins Trainerfach macht er sich im Nachwuchsbereich von RB Leipzig und Bayern München einen Namen. 2019 übernahm Hoeneß die zweite Mannschaft des FC Bayern und führte diese 2020 zum Gewinn der 3. Liga. Von 2020 bis 2022 war er Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Seit April 2023 ist er Cheftrainer des VfB Stuttgart. Sebastian Hoeneß kommt aus einer bekannten Fußballfamilie. Sein Vater ist Dieter Hoeneß und sein Onkel Uli Hoeneß.

Aktueller Verein VfB Stuttgart

VfB Stuttgart

