Beim 1:2 am Millerntor wirkte der VfB Stuttgart überspielt. Gegen Köln will der Champions-League-Aspirant nun zeigen, dass nicht jeder, der ausrutscht, vom Weg abkommt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will gegen den 1. FC Köln wieder in die Spur finden. Quelle: dpa

Sebastian Hoeneß ist kein Freund populistischer Maßnahmen. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage seiner Stuttgarter beim FC St. Pauli gönnte er seinen Spielern erst mal zwei trainingsfreie Tage.

Und merkte am Mittwoch nach eigenem Bekunden sofort, dass das vor dem Top-Spiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr) die richtige Entscheidung gewesen war.

VfB Stuttgart nach St. Pauli Niederlage mit zwei freien Tagen

Auch diejenigen seiner Spieler, die am Millerntor erkennbar aus dem letzten Loch gepfiffen hatten, wirkten wieder frischer: "Wir sind sehr gut in die Woche gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass es den Effekt hatte, den wir uns erhofft haben."

Dass die unverhoffte Niederlage in Hamburg nicht auf Einstellungsprobleme zurückzuführen war, sondern schlicht auf (physische wie mentale) Erschöpfung, war am Millerntor aber offensichtlich gewesen.

Stuttgart körperlich und mental gefordert

Neun Spiele in vier Wochen hatten ihren Tribut bei einem Team gefordert, das noch in allen drei Wettbewerben aktiv ist.

Schon die auffallend vielen Fehlpässe wollten so gar nicht zu einer Mannschaft passen, die zu den ballsichersten der Liga gehört. Genauso wenig wie verlorene Laufduelle, die man sich in der Bundesliga auch als Champions-League-Aspirant nicht gut leisten kann.

Der Tabellenzehnte Köln reist unterdessen bestens motiviert nach Schwaben. Trainer Lukas Kwasniok, über den nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo auch beim VfB nachgedacht wurde, freut sich sehr auf ein Stadion, in dem er bisher nur als Zuschauer war. "Wenn so ein Spiel nichts Besonderes mehr ist, ist etwas schiefgelaufen."

Jeff Chabot gegen Köln wieder gesetzt in der VfB Abwehr

Hoeneß steht derweil vor einigen schwierigen Personalentscheidungen. Bis zum St. Pauli-Spiel war es noch hervorragend gelungen, einzelnen Spielern eine Pause zu gönnen, ohne die in der Breite hervorragend besetzte Mannschaft dadurch zu schwächen.

Am Millerntor klappte das erstmals nicht: Abwehrchef Jeff Chabot, dem Hoeneß eine Pause gegönnt hatte, wurde schmerzlich vermisst und ist gegen den FC selbstredend wieder erste Wahl. Schwieriger wird es im Offensivbereich.

Stuttgart Sturmfrage gegen Köln: Undav oder Demirovic

Schließlich lautet eine Erkenntnis aus dem St. Pauli-Spiel, dass sich die Frage, ob nun Deniz Undav oder Ermedin Demirovic im Sturmzentrum anfängt, ohne Systemumstellung nicht befriedigend lösen lässt.

Auf dem Kiez hatte Hoeneß Undav auf die rechte Halbposition hinter Demirovic gestellt. Das ging nicht auf, weil der Bosnier blass blieb und sich Undav, der zudem neben dem erneut schwachen Bilal El Khanouss agierte, im Sturmzentrum wohler fühlt.

Angelo Stiller fraglich vor dem Köln-Spiel

Gegen den FC dürfte der Deutsch-Türke wieder von Beginn an stürmen, Demirovic hingegen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Es ist ein Luxusproblem, das sich in einem 4-2-3-1-System nicht anders lösen lässt.

Misslich wäre es auch, wenn der von Hoeneß sehr geschätzte Angelo Stiller (leichter Infekt) tatsächlich ausfallen würde: "Ange ist für uns der Faktor, der unser Spiel besser macht und das auf hohem Niveau immer wieder abliefert."

Tiago Tomas vor Comeback im Bundesliga Spiel gegen Köln

Umso erfreulicher, dass Tiago Tomas, mit dessen Rückkehr eigentlich erst in einigen Tagen gerechnet worden war, gegen die Geißböcke schon wieder eine Option für einen Kaderplatz zu sein scheint.

Hoeneß, der damit eine weitere hochkarätige Offensiv-Option hat, kommt das gerade recht: "Wir haben jetzt die Chance, sofort den Turnaround zu schaffen. Das ist uns in den letzten zweieinhalb Jahren auch schon oft gelungen."

