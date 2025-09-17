Gerardo Seoane - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Gerardo Seoane
Gerardo Seoane ist ein ehemaliger Fußballspieler und aktueller Trainer. Bekannt wurde er als Trainer durch seine Erfolge mit dem BSC Young Boys, die er zu mehreren Schweizer Meistertiteln führte. Nach seinem Trainerposten bei Bayer Leverkusen übernahm er zur Saison 2023/24 den Posten als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach, wo er im September 2025 entlassen wurde. ZDFheute informiert zu Gerardo Seoane aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Gerardo Seoane
Biografie
Gerardo Seoane wurde 1978 in Luzern geboren. Er begann seine Fußballkarriere bei Schweizer Vereinen, wechselte aber nach einigen Jahren nach Spanien. Zurück in der Schweiz, beendete Seoane 2010 seine Karriere als Fußballspieler. Daraufhin begann er als Trainer und feierte zunächst Erfolge mit Young Boys Bern, eher er in die Bundesliga wechselte.