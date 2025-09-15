Fußball-Bundesliga: Mönchengladbach feuert Coach Seoane

Borussia Mönchengladbach hat sich nach nur drei Spieltagen von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Gladbach hat in der Fußball-Bundesliga einen kapitalen Fehlstart hingelegt.

Das 0:4 gegen Werder war für Gerardo Seoane das letzte Spiel als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Quelle: firo Sportphoto

Borussia Mönchengladbach hat sich nach nur drei Spieltagen von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Das gab der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 0:4 gegen Werder Bremen bekannt. Es ist die früheste Trainer-Entlassung der Vereinshistorie. Bis auf Weiteres leitet Mönchengladbachs U23-Coach und Ex-Spieler Eugen Polanski das Training der Profis.

Polanski übernimmt vorerst für Seoane

Die Borussia steht mit nur einem Punkt und 0:5 Toren auf dem 16. Tabellenplatz, schlechter war Gladbach in 58 Jahren Bundesliga nur in der Saison 2015/16 (0 Punkte, 2:8 Tore) gestartet. Saisonübergreifend wartet das Team seit zehn Begegnungen auf einen Sieg.

Seoane hatte die Fohlen im Sommer 2023 als Nachfolger von Daniel Farke übernommen. Damit war er nach Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) der dienstälteste Trainer der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach kassiert gegen Bremen im eigenen Stadion eine derbe Klatsche. Abwehrfehler und Abschlusschwäche der Fohlen nutzen die Bremer gnadenlos aus.

