Christian Streich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Fußballtrainer Christian Streich war 12 Jahre lang Cheftrainer des Bundesligisten SC Freiburg
und coachte die Mannschaft bei über 700 Spielen. Bereits 1995 begann seine Trainerkarriere bei der Jugendmannschaft der Breisgauer. Zuvor noch als Co-Trainer führte Streich ab 2011 die erste Mannschaft. In seiner Trainerzeit feierte der SC 2016 seine Zweitligameisterschaft, bestritt 2022 das Pokalfinale und zweimal das Achtelfinale internationaler Turniere. Zum Saisonende im Sommer 2024 beendete Streich seine Trainerkarriere beim SC Freiburg.